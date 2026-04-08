Nie tylko Bastoni. Barcelona przygotowała zaskakujący plan B

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Wielki ruch Barcelony pod znakiem zapytania. Kluczowe rozmowy trwają

FC Barcelona w tej kampanii rywalizuje o mistrzostwo La Liga, a także walczy o triumf w Lidze Mistrzów. Tymczasem ostatnio interesujące informacje na temat planów transferowych Katalończyków przekazał portal Fichajes.net.

Aktualnie głównym celem Barcelony jest Alessandro Bastoni z Interu Mediolan. Reprezentant Włoch ma idealnie pasować do profilu piłkarza, którego szukają sternicy ekipy z Camp Nou. Zawodnik wyróżnia się umiejętnością rozegrania piłki, ale też zdolnościami przywódczymi i doświadczeniem. To mogłoby znacząco podnieść poziom defensywy Blaugrany.

Przedstawiciele ekipy z La Liga są przekonani, że Bastoni mógłby stworzyć idealny duet obrońców z Pau Cubarsím. Taka defensywa miałaby być fundamentem drużyny na lata. Co istotne, według części źródeł sam zawodnik jest otwarty na transfer, a nawet osiągnął wstępne porozumienie z Barceloną.

Różnica milionów decyduje. Plan B już przygotowany

Największą przeszkodą w realizacji tego ruchu pozostają jednak kwestie finansowe. Barcelona ustaliła maksymalny budżet na taki transfer na poziomie mniej więcej 50 milionów euro, podczas gdy Inter Mediolan oczekuje kwoty bliższej 70 milionów. Różnica ta sprawia, że negocjacje utknęły w martwym punkcie, a klub z Camp Nou nie zamierza przekraczać swoich możliwości finansowych.

W związku z tym Barcelona przygotowała alternatywne rozwiązanie. Planem B ma być Jhon Lucumi z Bolonii, który od dłuższego czasu prezentuje stabilną formę w Serie A. Kolumbijczyk uchodzi za zawodnika solidnego, dobrze czującego się w rozegraniu i znacznie bardziej dostępnego finansowo.

Decyzja w sprawie transferu będzie uzależniona od dalszego przebiegu rozmów pomiędzy Katalończykami a Interem. Jeśli mediolańczycy obniżą swoje oczekiwania, Barcelona spróbuje dopiąć transfer Bastoniego. W przeciwnym razie kataloński klub bez wahania może ruszyć po plan B, chcąc za wszelką cenę wzmocnić obronę przed nowym sezonem.