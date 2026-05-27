FC Barcelona chce zawodnika z Premier League. Wielki talent łączony z gigantem

Jaydee Canvot w orbicie zainteresowań Barcelony i PSG

FC Barcelona w letnim oknie transferowym planuje wzmocnić pozycję środkowego obrońcy. Jak informuje „L’Equipe”, w kręgu zainteresowań katalońskiego giganta znalazł się Jaydee Canvot z Crystal Palace. 19-letni defensor szybko przyciągnął uwagę wielkich klubów po bardzo udanym pierwszym sezonie w Premier League.

Francuz trafił na Selhurst Park latem ubiegłego roku z Toulousy za 23 mln euro. Młodzieżowy reprezentant Francji od razu wkomponował się w zespół prowadzony przez Olivera Glasnera. W bieżącym sezonie rozegrał 37 spotkań we wszystkich rozgrywkach w barwach angielskiego klubu, z którym dotarł do finału Ligi Konferencji.

Co istotne, nie tylko Duma Katalonii obserwuje rozwój młodego stopera. Francuskie media dodają, iż zainteresowanie zawodnikiem wyraża również Paris Saint-Germain. Na ten moment zainteresowanie największych klubów nie przerodziło się jeszcze w oficjalne oferty. Jednak sytuacja może dynamicznie się zmienić w kolejnych tygodniach.

Kontrakt Canvota z Crystal Palace obowiązuje do czerwca 2029 roku. Według serwisu Transfermarkt.de, wartość rynkowa młodego Francuza wynosi obecnie 20 milionów euro. Stoper już pokazał na Wyspach Brytyjskich, że może być gotowy do wykonania kolejnego kroku w karierze.