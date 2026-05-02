Luis Enrique nie zgadza się ze wszystkimi opiniami po meczu Paris Saint-Germain - Bayern Monachium. Trener Paryżan postanowił odnieść się do krytyki na konferencji prasowej przed ligowym spotkaniem z Lorient.

Paris Saint-Germain ciągle walczy na dwóch frontach. Ekipa z Parc des Princes prowadzi w tabeli Ligue 1 i ma szansę na awans do finału Ligi Mistrzów. W pierwszej odsłonie rywalizacji z Bayernem Monachium nie brakowało goli, co niekoniecznie został dobrze odebrane przez wszystkich ekspertów i kibiców. Na krytykę postanowił odpowiedzieć Luis Enrique, szkoleniowiec PSG.

– Uważam, że nie trzeba szanować wszystkich opinii, bo jeśli to g*wniana opinia, to nie musisz jej szanować. Nie zabraknie osób, którym podoba się gra w piłkę w ten sposób. I to jest zdanie większości, Do tego grona włączam się także ja. Pojawią się także osoby, którym nie podoba się taka gra. Jednak większość ludzi, którzy kochają piłkę nożną, doceniła to, co pokazaliśmy w pierwszym meczu z Bayernem – stwierdził Hiszpan na konferencji prasowej przed starciem Ligue 1 z Lorient.

W sobotę Paryżanie, którzy mają sześć punktów przewagi nad Lens, rozegrają spotkanie 32. kolejki. Natomiast rewanżowy pojedynek z Bayernem odbędzie się 6 maja na Allianz Arena w Monachium.