Haaland skomentował hitowy mecz PSG – Bayern. Wymowne

09:56, 29. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Erling Haaland znalazł się w gronie zachwyconych poziomem meczu PSG - Bayern Monachium. Swoją oceną gwiazdor Manchesteru City podzielił się w mediach społecznościowych.

Erling Haaland
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland zachwycony meczem PSG z Bayernem

Paris Saint-Germain pokonało przed własną publicznością Bayern Monachium 5-4 w półfinale Ligi Mistrzów. Przed rewanżem na Allianz Arena kwestia awansu pozostaje otwarta. Kibice szybko okrzyknęli to spotkanie jednym z najlepszych w ostatnich latach, porównując je w zasadzie tylko do finału mistrzostw świata między Argentyną a Francją. Z pewnością pluć w brodę mogą sobie paryżanie, którzy w pewnym momencie prowadzili trzema golami, by dać sobie wbić jeszcze dwa. Wynik mógł ułożyć się natomiast korzystniej dla obu drużyn, bowiem Bawarczykom też nie brakowało szans do zdobycia kolejnych bramek.

Tej rywalizacji z dużą uwagą przyglądał się Erling Haaland, który dołączył do grona zachwyconych postawą piłkarzy obu gigantów. W mediach społecznościowych wrzucił zdjęcie, na którym widać, że ogląda mecz oraz podpis „To właśnie piłka nożna”.

Nie jest tajemnicą, że również piłkarze wolą mecze, w których gra jest otwarta i obie drużyny dążą do zdobywania kolejnych bramek. Być może jest to również poniekąd nawiązanie do środowego półfinału, podczas którego zmierzy się Arsenal i Atletico Madryt, czyli ekipy, które słyną raczej z defensywnego stylu gry i opierania gry w ataku na konkretnych elementach – w przypadku Kanonierów to stałe fragmenty gry, a Los Rojiblancos kontrataki.

