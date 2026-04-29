Atletico Madryt i Arsenal zmierzą się ze sobą w środowym pierwszym półfinale Ligi Mistrzów. Na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe jedenastki.

Atletico Madryt – Arsenal: podstawowe składy

W środowy wieczór odbędzie się półfinałowe starcie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. A w nim Atletico Madryt zmierzy się przed własną publicznością z Arsenalem. Podopieczni Diego Simeone przystąpią do tej rywalizacji niezwykle zmotywowani, ponieważ we wcześniejszej fazie wyeliminowali FC Barcelonę. Kanonierzy natomiast w ćwierćfinale okazali się lepsi od Sportingu Lizbona.

Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składy, jakie desygnowali do boju szkoleniowcy. W Atletico Madryt nie ma zaskoczeń. Diego Simeone posłał do boju najsilniejszy skład. W ataku Los Colchoneros zobaczymy Antoine’a Griezmanna oraz Juliana Alvareza. O ofensywę Arsenalu zadbają natomiast Noni Madueke, Viktor Gyokeres oraz Gabriel Martinelli.

Atletico Madryt: Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke, Cardoso, Lookman – Griezmann, Alvarez

Arsenal Raya – White, Saliba, Gabriel, Hincapie – Odegaard, Zubimendi, Rice – Madueke, Gyokeres, Martinelli

Arbitrem rywalizacja na Wanda Metropolitano będzie Danny Makkeile. Doświadczony arbiter dotychczas poprowadził siedem spotkań w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Początek spotkania pomiędzy Atletico Madryt a Arsenalem już o 21:00.