Raków z trzema zmianami. To skład na rewanż

18:41, 30. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Valletta FC - Raków Częstochowa to rewanżowe spotkanie w ramach 2. rundy eliminacji do Ligi Konferencji. Znamy oficjalne składy na ten mecz.

Raków Częstochowa - Valletta FC
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Tomasz Karczewski/ Alamy Na zdjęciu: Raków Częstochowa - Valletta FC

Valletta FC – Raków Częstochowa: to wyjściowe jedenastki

Polskie drużyny kontynuują walkę na arenie międzynarodowej. W eliminacjach do Ligi Konferencji PKO BP Ekstraklasa jest reprezentowana przez dwa zespoły – Raków Częstochowa i GKS Katowice. Podopieczni Dawida Kroczka już o 19:30 rozpoczną rewanżowe starcie z przedstawicielem Malty, ekipą Valletta FC.

Poznaliśmy już oficjalne składy obu klubów na to starcie. Raków, który wygrał pierwszy pojedynek 3:1, przystąpi do tej potyczki z trzema zmianami w porównaniu z jedenastką, która pojawiła się na boisku przed tygodniem. Patryk Makuch, Jerzy Napieraj i Dieudonné Gaucho Debohi zastąpią Mahira Emrelego, Bogdana Racovitana i Stratosa Svarnasa.

Valletta FC – Raków Częstochowa: oficjalne składy

Valletta FC: Maringa Adilson – Radić, Mbende, Bicakcić, Morello, Sekulović, Paiber, Prsa, Tavares, Thaylor, Alex Tanque

Raków Częstochowa:  Kacper Trelowski – Fran Tudor, Jerzy Napieraj, Dieudonne Gaucho Debohi – Jean Carlos Silva, Władysław Koczerhin, Oskar Repka, Michael Ameyaw – Tomasz Pieńko, Aldin Molnar – Patryk Makuch

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