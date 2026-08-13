Wisła Kraków dostała odpowiedź ws. Urygi. Oto decyzja Komisji Ligi

Wisła Kraków poinformowała, że Komisja Ligi Ekstraklasy oddaliła protest ws. żółtej kartki Alana Urygi. Analiza Kolegium Sędziów PZPN nie wykazała żadnego błędu, jeśli chodzi o decyzję sędziego.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Alan Uryga

Protest Wisły Kraków oddalony przez Komisję Ligi

Wisła Kraków w poprzednim tygodniu odniosła drugie zwycięstwo w Ekstraklasie. Podopieczni Mariusza Jopa pokonali przed własną publicznością Wisłę Płock (2:1). Na listę strzelców wpisali się Angel Rodado oraz Jordi Sanchez. W efekcie Biała Gwiazda znalazła się na 5. miejscu w tabeli z dorobkiem sześciu punktów. Wcześniej wygrała z GKS-em Katowice (2:1) i przegrała z Piastem Gliwice (3:4).

W starciu z Nafciarzami żółtą kartką napomniany został Alan Uryga. Wisła Kraków nie zgadzała się z taką decyzją, więc złożyła protest do Komisji Ligi. Ich zdaniem sędzia Paweł Raczkowski popełnił błąd, więc domagali się, żeby kara została anulowana.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W czwartek (13 sierpnia) pojawił się komunikat, w którym Biała Gwiazda poinformowała o decyzji Komisji Ligi. Protest krakowskiego klubu został oddalony. Żółta kartka dla Alana Urygi została więc podtrzymana. Nie dopatrzono się błędu arbitra.

– Komisja Ligi Ekstraklasy SA postanowiła oddalić protest złożony przez Wisłę Kraków w sprawie żółtej kartki otrzymanej przez Alana Urygę w meczu z Wisłą Płock, w związku z opinią Kolegium Sędziów PZPN, które nie dopatrzyło się rażącego błędu w decyzji sędziego – poinformował klub w mediach społecznościowych.

Kolejny mecz Wisła Kraków zagra w niedzielę (16 sierpnia) na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.