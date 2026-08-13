Górnik Zabrze w czwartek przystąpi do rewanżowego meczu z Ferencvarosem w eliminacjach Ligi Konferencji. Około godzinę przed pierwszym gwizdkiem zostały ujawnione wyjściowe jedenastki obu drużyn.

Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik Zabrze – Ferencvaros: wyjściowe składy

Górnik Zabrze w czwartek zmierzy się przed własną publicznością z Ferencvarosem w ramach III rundy eliminacji Ligi Europy. Przed wicemistrzem Polski niezwykle trudne zadanie. Pierwszy mecz na Węgrzech zakończył się bowiem ich porażką 0:1. Teraz podopieczni Michala Gasparika muszą odrobić straty, jeśli myślą o grze w europejskich pucharach.

Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe składu obu drużyn. Michal Gasparik wysłał do boju najlepsze możliwe zestawienie. W Górniku Zabrze zobaczymy oczywiście w ofensywie Maksyma Chłania, który znajduje się w świetnej formie. Ferencvaros natomiast między słupkami będzie miał Denesa Dibusza, który jest liderem zespołu.

Górnik Zabrze: Schulze – Sacek, Janicki, Josema, Janża – Urbański, Dietz, Bernardo – Peter Federico, Prekop, Chłań

Ferencvaros: Dibusz – Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu – Corbu, Kanichowsky, Rommens – Zachariassen, Joseph, Dele

Rywalizacja Górnika Zabrze z Ferencvarosem rozpocznie się już o godzinie 19:00. Arbitrem spotkania będzie Włoch Andrea Colombo.