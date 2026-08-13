Polski klub wciąż walczy o Kallmana! Coraz większe pieniądze w grze! [NASZ NEWS]

18:12, 13. sierpnia 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Benjamin Kallman znów w Ekstraklasie? To scenariusz bardzo trudny do zrealizowania, ale... Z naszych informacji wynika, że jeden z polskich klubów nie odpuszcza tematu tego napastnika.

Benjamin Kallman
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Kallman

Równa, wysoka forma

Benjamin Kallman ma za sobą udany sezon w Niemczech. W 33 meczach 2. Bundesligi Fin zdobył 14 bramek i zaliczył asystę, potwierdzając dobrą formę z boisk Ekstraklasy.

Warto bowiem przypomnieć, że w Cracovii, było to w jego wykonaniu 18 bramek w 34 meczach (plus 7 asyst). Jak widać, poniżej pewnego poziomu Kallman nie schodzi.

Po ostatnich rozgrywkach okazało się, że pozostanie Kallmana w Hannoverze na kolejny sezon wcale nie jest przesądzone. Ta informacja dotarła do Polski i temat tego gracza pojawił się w kilku klubach Ekstraklasy.

Polska preferowanym kierunkiem?

Tym bardziej, że sam zawodnik wcale nie wyklucza ponownej gry w Polsce. A wręcz przeciwnie. Miałby preferować właśnie ten kierunek w przypadku dobrej oferty.

Temat Kallmana, o czym już informowaliśmy, miał się przewinąć (w różnym stopniu zaawansowania) w Widzewie, Wieczystej, Rakowie i Koronie. Kluby odstraszała jednak cena. Niemcy mają żądać za Fina 4 mln euro, a najnowsze wieści mówią, że… nawet trochę więcej.

Ponad 3 mln euro na stole?

Jak się jednak okazuje, nie każdy polski klub się poddał. Z naszych najnowszych informacji wynika, że powalczyć o tego napastnika wciąż chce Korona. Jak ustaliliśmy, kielczanie niedawno zaoferowali Hannoverowi za Kallmana 2 miliony euro, ale to było oczywiście za mało.

Niewykuczone jednak, że Korona wróci z wyższą ofertą. Z nieoficjalnych wieści jakie do nas docierają wynika, że kielczanie przymierzają się do złożenia kolejnej propozycji, tym razem w wysokości ponad 3 milionów euro. A czy tak się faktycznie stanie i czy to przekona Niemców? O tym przekonamy się już wkrótce.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości