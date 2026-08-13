Świątek – Rybakina: gdzie oglądać? Mecz Świątek dzisiaj transmisja na żywo (13.08.2026)

Iga Świątek - Elena Rybakina to finałowa para turnieju WTA Toronto. Spotkanie z udziałem Polki rozpocznie się w nocy z 13 na 14 sierpnia 2026 roku o godzinie 00:00 czasu polskiego. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Świątek.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek – Rybakina: gdzie oglądać na żywo?

Iga Świątek awansowała do kolejnego finału turnieju rangi WTA. Na kortach twardych w Toronto zagra o triumf z Eleną Rybakiną. Zawodniczka z Kazachstanu była drugą najwyżej rozstawioną tenisistką w turnieju. Zmierzą się ze sobą siódma z drugą rakietą świata.

Rybakina w drodze do finału wygrała pięć spotkań. Natomiast aż w czterech traciła jednego seta. Trzysetowe boje toczyła z Kasatkiną, Samsonową, Osaką i Gauff. Do zera pokonała jedynie Ann Li w 1/16 finału.

Świątek na pięć meczów potrafiła wygrać trzy bez straty seta. Miało to miejsce w dwóch pierwszych rundach przeciwko Viktoriji Golubić i Sarze Bejlek oraz w ćwierćfinale z Dianą Sznajder. Po trzech setach pokonała Martę Kostjuk i Elenę Switolinę.

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Świątek – Rybakina: transmisja za darmo

Finał WTA Toronto, czyli mecz Iga Świątek – Elena Rybakina odbędzie się w nocy z czwartku na piątek (13/14 siernia) 2026 roku. Początek spotkania równo o północy czasu polskiego. Transmisja za darmo będzie dostępna u bukmachera w STS TV. Należy założyć konto z kodem GOAL, a następnie postawić zakład za min. 2 zł. Transmisja zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”

Świątek – Rybakina: transmisja TV

Transmisja meczu Świątek – Rybakina będzie dostępna także w tradycyjnej telewizji. Mecz na żywo można oglądać na kanale Canal+ Sport 2. Start o północy czasu polskiego z czwartku na piątek (13/14 sierpnia).

Gdzie oglądać mecz Iga Świątek – Elena Rybakina? Transmisja meczu Igi Świątek z Eleną Rybakiną będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2 oraz w internecie w usłudze Canal+ online i STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Iga Świątek – Elena Rybakina? Mecz Świątek – Rybakina rozpocznie się w nocy z 13/14 sierpnia 2026 roku o godzinie 00:00 czasu polskiego.

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