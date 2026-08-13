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Oficjalnie: Jagiellonia Białystok wypożyczyła AZ Jacksona

Jagiellonia Białystok pożegnała się z AZ Jacksonem, który na zasadzie płatnego wypożyczenia przeniósł się do Minnesota United FC. Amerykanin pozostanie w MLS do końca bieżącego roku kalendarzowego, a w umowie znalazła się również opcja wykupu zawodnika. Tym samym 24-latek ponownie będzie miał okazję występować w Stanach Zjednoczonych.

Jest to dla AZ Jacksona powrót do klubu, którego barwy reprezentował już w przeszłości. Wcześniej występował również między innymi w St. Louis City oraz Columbus Crew, zanim latem 2025 roku trafił do Jagiellonii. W Białymstoku nie zdołał jednak na dłużej zadomowić się w składzie i w ostatnich miesiącach był wypożyczony do Vancouver Whitecaps.

Wokół przyszłości Amerykanina zrobiło się ostatnio sporo zamieszania. AZ Jackson po zakończeniu wypożyczenia do Vancouver nie stawił się w Jagiellonii na początku okresu przygotowawczego i przez kilka tygodni nie kontaktował się z klubem. Pojawiały się więc sugestie, że w ten sposób chciał wymusić transfer. Dopiero później przedstawiciel zawodnika skontaktował się z białostockim klubem, a rozmowy w sprawie jego przyszłości ruszyły. Ostatecznie piłkarz dopiął swego i wrócił do MLS.

AZ Jackson rozegrał łącznie 11 spotkań w koszulce Jagiellonii Białystok. Amerykanin nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale zaliczył jedną asystę.