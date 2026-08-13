Mecz Lecha Poznań przełożony! UEFA podała datę

Lech Poznań miał zagrać w czwartek wieczorem (13 sierpnia) z KI Klaksvik. UEFA zdecydowała się przełożyć mecz z powodu problemów Kolejorza z dotarciem na Wyspy Owcze. Nowa data to piątek (14 sierpnia) o godzinie 20:00 czasu polskiego.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

KI Klaksvik – Lech Poznań przełożony na piątek (14 sierpnia)

Lech Poznań nie zaliczy do udanych wyjazdu na Wyspy Owcze. Spotkanie było zaplanowane na czwartek (13 sierpnia) o godzinie 19:30. Z powodu problemów z dotarciem mistrza Polski spotkanie zostało przesunięte na godzinę 21:45 tego samego dnia.

Przypomnijmy, że Kolejorz próbował wylecieć na Wyspy Owcze w środę, ale warunki atmosferyczne uniemożliwiły podróż. Kolejna próba została podjęta w czwartek rano, ale gęsta mgła nad lotniskiem sprawiła, że po krążeniu w kółko w powietrzu, samolot został skierowany do Bergen w Norwegii. Stamtąd ponownie wystartował ok. godziny 15:00 i tym razem szczęśliwie wylądował na miejscu.

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Finalnie wydawało się, że mecz się odbędzie o wspomnianej już 21:45. Stało się jednak inaczej. Lech Poznań poinformował w mediach, że UEFA zdecydowała się przełożyć spotkanie. Nowy termin został od razu wyznaczony na piątek (14 sierpnia) o 20:00 czasu polskiego.

– Decyzją UEFA mecz pomiędzy KÍ Klaksvík a Lechem Poznań został przeniesiony na jutro (14 sierpnia) na 20:00 czasu polskiego (19:00 czasu lokalnego) – napisał klub w mediach społecznościowych.

Pierwsze spotkanie zakończyło się wynikiem (1:0) na korzyść mistrza Polski. Zwycięskiego gola strzelił Yannick Agnero. Co ciekawe, w rewanżu Agnero nie wystąpi podobnie jak Terry Yegbe. Obaj piłkarze mają problem z wizami i przebywają poza Polską.