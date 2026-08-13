Mecz Lecha Poznań przełożony! UEFA podała datę

18:47, 13. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Lech Poznań [X]

Lech Poznań miał zagrać w czwartek wieczorem (13 sierpnia) z KI Klaksvik. UEFA zdecydowała się przełożyć mecz z powodu problemów Kolejorza z dotarciem na Wyspy Owcze. Nowa data to piątek (14 sierpnia) o godzinie 20:00 czasu polskiego.

Piłkarze Lecha Poznań
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

KI Klaksvik – Lech Poznań przełożony na piątek (14 sierpnia)

Lech Poznań nie zaliczy do udanych wyjazdu na Wyspy Owcze. Spotkanie było zaplanowane na czwartek (13 sierpnia) o godzinie 19:30. Z powodu problemów z dotarciem mistrza Polski spotkanie zostało przesunięte na godzinę 21:45 tego samego dnia.

Przypomnijmy, że Kolejorz próbował wylecieć na Wyspy Owcze w środę, ale warunki atmosferyczne uniemożliwiły podróż. Kolejna próba została podjęta w czwartek rano, ale gęsta mgła nad lotniskiem sprawiła, że po krążeniu w kółko w powietrzu, samolot został skierowany do Bergen w Norwegii. Stamtąd ponownie wystartował ok. godziny 15:00 i tym razem szczęśliwie wylądował na miejscu.

Oglądaj mecze Ekstraklasy, Premier League i La Liga ZA DARMO. Odbierz dostęp na 3 miesiące do CANAL+ w promocji STS dla nowych klientów z kodem GOALPLUS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Finalnie wydawało się, że mecz się odbędzie o wspomnianej już 21:45. Stało się jednak inaczej. Lech Poznań poinformował w mediach, że UEFA zdecydowała się przełożyć spotkanie. Nowy termin został od razu wyznaczony na piątek (14 sierpnia) o 20:00 czasu polskiego.

Decyzją UEFA mecz pomiędzy KÍ Klaksvík a Lechem Poznań został przeniesiony na jutro (14 sierpnia) na 20:00 czasu polskiego (19:00 czasu lokalnego) – napisał klub w mediach społecznościowych.

Pierwsze spotkanie zakończyło się wynikiem (1:0) na korzyść mistrza Polski. Zwycięskiego gola strzelił Yannick Agnero. Co ciekawe, w rewanżu Agnero nie wystąpi podobnie jak Terry Yegbe. Obaj piłkarze mają problem z wizami i przebywają poza Polską.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości