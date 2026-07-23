Raków Częstochowa w czwartek mierzył się z Vallettą w eliminacjach do Ligi Konferencji. Drużyna Dawida Kroczka miała spore problemy, ale ostatecznie wygrała rezultatem 3:1.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Patryk Makuch

Raków Częstochowa lepszy od Valletty

W czwartek zmagania w eliminacjach Ligi Konferencji rozpoczął Raków Częstochowa. Tego dnia podopieczni Dawida Kroczka mierzyli się przed własną publicznością z Vallettą. Medaliki były oczywiście zdecydowanym faworytem tego starcia. Mało kto stawiał na zespół z Malty, ale rywalizacja w europejskich pucharach lubi rządzić się własnymi prawami.

Od pierwszych minut Raków Częstochowa nie przypominał siebie. Polski zespół miał olbrzymi problem ze skonstruowaniem groźnej sytuacji. W 23. minucie niespodziewanie na prowadzenie wyszła Valletta, po tym jak do siatki trafił Manuel Joaquin Morello.

Niespodziewany gol Valetty 🤯



Co tutaj się dzieje? Częstochowa w szoku! pic.twitter.com/9vLFlT6yvi — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) July 23, 2026

Stracony gol podziałał na gospodarzy, którzy zabrali się od razu do pracy. W pierwszej odsłonie jednak nie udało im się zmienić rezultatu, więc na przerwę schodzili w kiepskich nastrojach.

Druga połowa świetnie rozpoczęła się dla Rakowa Częstochowa. Już w 53. minucie na listę strzelców wpisał się Mahir Emreli i dał wyrównanie swojej drużynie.

GOL! Raków odrabia straty!!!



Emreli ⚽️ pic.twitter.com/Kh0JIrWnKc — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) July 23, 2026

Medaliki kontrolowały przebieg meczu, ale niespodziewanie przy wyniku 1:1 rzut karny miał zespół z Malty. Piłkarz Valletty jednak nie pokonał Kacpra Trelowskiego.

🗣️ @BorekMati: Pomylił się! Pomylił się Sekulović! Cały czas 1:1 w Częstochowie pic.twitter.com/5QntrX71X7 — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) July 23, 2026

Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić i już chwilę później Raków Częstochowa objął prowadzenie. Świetnym strzałem popisał się Patryk Makuch.

🗣️ @BorekMati: MAKUCH! MAJĄ TO! Kapitalne płaskie uderzenie w kierunku dalszego słupka! pic.twitter.com/ALIn8vk4qA — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) July 23, 2026

W samej końcówce gospodarze podwyższyli prowadzenie. A autorem gola był Stratos Svarnas. Medaliki sporo się męczyły, ale ostatecznie udało im się odnieść cenne zwycięstwo.

Do rewanżowego starcia Rakowa Częstochowa z Vallettą dojdzie już za tydzień. Czwartkowy mecz udowodnił, że nie można skreślać maltańskiego zespołu.

Raków Częstochowa – Valletta 3:1

Emreli (53′), Makuch (78′), Svarnas (90′) – Morello (23′)