AS Roma rywalizuje o rozchwytywanego Norwega

AS Roma dołączyła do wyścigu o sprowadzenie Andreasa Schjelderupa - podaje Ekrem Konur. 22-letni skrzydłowy ma za sobą udane mistrzostwa świata.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Andreas Schjelderup na radarze Romy

AS Roma przygotowuje się do kolejnego sezonu, w którym będzie rywalizować nie tylko w Serie A i Pucharze Włoch, ale również w Lidze Mistrzów. Przypomnijmy, że ekipa Giallorossich zakończyła poprzednią kampanię na wysokim trzecim miejscu w ligowej tabeli. Władze rzymskiego klubu chcą odpowiednio wzmocnić skład, aby skutecznie walczyć o najwyższe cele na kilku frontach.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Stadio Olimpico jest Andreas Schjelderup. 22-letni skrzydłowy zwrócił na siebie uwagę podczas ostatnich mistrzostw świata, zdobywając jedną bramkę i notując trzy asysty. 18-krotny reprezentant Norwegii znajduje się również na radarze Milanu, Juventusu, Tottenhamu Hotspur, Chelsea oraz Liverpoolu.

Schjelderup na co dzień reprezentuje barwy Benfiki Lizbona, do której trafił zimą 2023 roku z FC Nordsjaelland za około dziewięć milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał 43 spotkania, zdobył 10 bramek i zanotował 7 asyst. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie od 30 do 50 milionów euro.