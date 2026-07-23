GKS Katowice rozpoczyna przygodę w Europie. Górak wybrał skład!

19:38, 23. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  GKS Katowice

GKS Katowice rozpoczyna rywalizację w eliminacjach Ligi Konferencji od meczu z MSK Ziliną. Znamy wyjściowe składy obu drużyn na to starcie.

Bartosz Nowak
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Nowak

Górak wybrał jedenastkę na mecz z Ziliną

GKS Katowice rozpoczyna przygodę w europejskich pucharach od 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Rywalem przedstawiciela Ekstraklasy będzie MSK Zilina – pierwszy mecz zostanie rozegrany na wyjeździe, a za równy tydzień ekipa Rafała Góraka podejmie przeciwnika przed własną publicznością.

Poznaliśmy wyjściową jedenastkę GKS-u Katowice. Oczywiście znalazł się w niej Bartosz Nowak, czyli lider drużyny w poprzednim sezonie. Trener dokonał kilku istotnych, trudnych wyborów – na ławce rezerwowych zasiedli między innymi Adam Zrel’ak, Pau Resta czy Bartosz Wolski.

Czwartkowy mecz MSK Zilina – GKS Katowice rozpocznie się o godzinie 20:30. Rywalizację w ramach eliminacji Ligi Konferencji można śledzić w telewizji na TVP Sport.

Składy na mecz MSK Zilina – GKS Katowice

MSK Zilina: Badzgon – Narimanidze, Minarik, Paliscak – Bari, Kacer, Bzdyl, Hranica – Ilko, Roginic, Kosa

GKS Katowice: Kobylak – Wasielewski, Czerwiński, Jędrych, Klemenz, Galan – Milewski, Bosch – Wędrychowski, Shkuryn, Nowak

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