Raków planuje wzmocnić dwie pozycje. Gambal zdradza szczegóły

19:59, 23. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Kanał Sportowy

Raków Częstochowa aktywnie działa na rynku transferowym, a to jeszcze nie koniec. Jarosław Gambal podczas transmisji "Kanału Sportowego" wskazał dwie pozycje, które tego lata zostaną wzmocnione.

Piłkarze Rakowa
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fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa

Raków szykuje jeszcze minimum dwa transfery

Raków Częstochowa w czwartek oficjalnie rozpoczyna sezon 2026/2027 domowym meczem z Vallettą w ramach eliminacji Ligi Konferencji. Drużyny Dawida Kroczka nie wspiera Jonatan Brunes, który w tym samym czasie finalizuje transfer do Sparty Praga. Medaliki zarobią na nim rekordowe pieniądze – ponad sześć milionów euro plus bonusy.

Choć kilka dni temu Raków wypożyczył Mahira Emreliego, najprawdopodobniej nie będzie on docelowym następcą Brunesa. Jarosław Gambal przy okazji meczu z Vallettą zdradził plany klubu na kolejne tygodnie letniego okienka. Poszukiwany jest napastnik oraz środkowy obrońca – to dwie pozycje, które mają zostać wzmocnione.

– Musimy znaleźć środkowego obrońcę, napastnika. Jesteśmy też czujni na okazje na rynku – przekazał dyrektor ds. rekrutacji podczas rozmowy z Kanałem Sportowym.

Do tej pory Raków sprowadził w sumie sześciu nowych zawodników – oprócz wspomnianego Emreliego są to Adin Molnar, Oliwier Kwiatkowski, Jakub Jendryka, Tarik Karić i Diudonne Gaucho Debohi. Z przenosinami do Częstochowy łączony był Rio Hillen, ale wygląda na to, że właśnie ten środkowy obrońca nie wzmocni drużyny Kroczka. Na liście życzeń znajduje się też napastnik Lasse Nordas.

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