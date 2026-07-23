De Jong nabawił się fatalnej kontuzji. FC Barcelona potwierdza

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong zerwał więzadło w kolanie

FC Barcelona opublikowała na swojej oficjalnej stronie internetowej komunikat medyczny dotyczący Frenkiego de Jonga. 29-letni pomocnik jakiś czas temu nabawił się poważnej kontuzji, a przeprowadzone badania wykazały zerwanie więzadła pobocznego przyśrodkowego w prawym kolanie. Tę informację potwierdził kataloński klub, rozwiewając wszelkie wątpliwości dotyczące charakteru urazu Holendra.

Według medialnych doniesień tego typu problem zdrowotny oznacza przerwę trwającą co najmniej trzy miesiące. Mimo że doświadczony zawodnik nie musi przechodzić operacji, to przez dłuższy okres odpocznie od treningów oraz gry. Tak więc reprezentant Holandii opuści początek sezonu, w trakcie którego nie będzie mógł pomagać drużynie prowadzonej przez Hansiego Flicka. Pomocnik doznał opisywanego urazu podczas ostatnich mistrzostw świata.

Frenkie de Jong trafił do Barcelony latem 2019 roku z Ajaksu Amsterdam za 86 milionów euro. W barwach zespołu Dumy Katalonii rozegrał dotychczas 297 spotkań, zdobył 20 bramek i zanotował 31 asyst. Na swoim koncie ma trzy mistrzostwa Hiszpanii, trzy Superpuchary Hiszpanii oraz dwa Puchary Króla. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.