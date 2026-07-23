Franco Mastantuono zmieni otoczenie? Real Madryt zdecydował

21:12, 23. lipca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  El Confidencial

Franco Mastantuono najprawdopodobniej powędruje na wypożyczenie. Jose Mourinho nie widzi dla niego miejsca w Realu Madryt - podaje serwis El Confidencial.

Franco Mastantuono
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D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Franco Mastantuono

Jose Mourinho nie widzi miejsca dla Franco Mastantuono

Real Madryt jest bardzo aktywny podczas trwającego letniego okienka transferowego. W ostatnich tygodniach do zespołu Królewskich dołączyli między innymi Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate oraz Bernardo Silva. Jedną z ofiar zmian kadrowych na Santiago Bernabeu najpewniej będzie Franco Mastantuono, którego przyszłość od dłuższego czasu stoi pod znakiem zapytania.

Jak poinformował serwis „El Confidencial”, nowy trener Realu Madryt – Jose Mourinho – nie widzi obecnie miejsca dla młodego Argentyńczyka w swoim zespole. Królewscy nie zamierzają jednak definitywnie rozstawać się z utalentowanym skrzydłowym, dlatego najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest jego wypożyczenie. Perspektywiczny osiemnastolatek w ostatnich tygodniach był łączony z Juventusem, Como 1907, Fulham, Tottenhamem Hotspur, Realem Sociedad oraz Sportingiem Lizbona.

Franco Mastantuono reprezentuje barwy zespołu Los Blancos od sierpnia 2025 roku, gdy przeniósł się do Hiszpanii z River Plate za około 45 milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał 35 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę. Mimo problemów zdrowotnych w ostatnich miesiącach nadal uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych argentyńskich piłkarzy młodego pokolenia. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 45 milionów euro.

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