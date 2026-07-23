Manchester United osiągnął porozumienie! Wielki transfer nadchodzi

20:02, 23. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Corriere dello Sport

Manchester United lada moment może dopiąć wielki transfer. Jak się okazuje, Czerwone Diabły osiągnęły porozumienie z Manu Kone. Teraz przed angielskim zespołem trudne negocjacje z AS Romą - informuje "Corriere dello Sport".

Michael Carrick
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manu Kone dogadany z Manchesterem United!

Manchester United od dawna interesuje się Manu Kone. Angielski zespół wykonał już wielki krok w kierunku transferu. Jak informuje „Corriere dello Sport”, przedstawiciele Czerwonych Diabłów osiągnęli porozumienie z reprezentantem Francji w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Do sfinalizowania transferu brakuje jednak jeszcze zgody AS Romy.

Największym wyzwaniem dla Manchesteru United będą teraz negocjacje z włoskim zespołem. Władze z Old Trafford są gotowe przeznaczyć na transfer Manu Kone około 50 milionów euro, ale takie pieniądze nie satysfakcjonuje klubu z Rzymu. Giallorossi oczekują za swojego pomocnika przynajmniej 60 milionów euro.

Na korzyść włoskiego klubu działa również rosnące zainteresowanie 25-latkiem. Po udanych występach na Mistrzostwach Świata 2026 notowania Manu Kone wyraźnie wzrosły. Do walki o jego podpis włączyło się saudyjskie Al-Ahli. Konkurencja może sprawić, że AS Roma będzie jeszcze twardziej negocjować warunki ewentualnej sprzedaży. Manchester United liczy jednak, że uda się znaleźć kompromis z Giallorossimi.

Dotychczas Manu Kone rozegrał 82 spotkania w koszulce AS Romy. Francuski pomocnik zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.

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