Mecz Huberta Hurkacza dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Hurkacz? (27.09.2026)

Hubert Hurkacz walczy o awans do półfinału turnieju ATP Chengdu. W ćwierćfinale polski tenisista zmierzy się z Lloydem Harrisem. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Hurkacza dzisiaj w TV i online oraz o której godzinie rozpocznie się spotkanie.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Kiedy gra Hurkacz?

Mecz Lloyd Harris – Hubert Hurkacz odbędzie się w niedzielę, 27 września 2026 roku. Spotkanie ćwierćfinałowe turnieju ATP Chengdu rozpocznie się o godzinie 12:00 czasu polskiego.

Hurkacz zajmuje obecnie 46. miejsce w rankingu ATP, natomiast Harris plasuje się na 136. pozycji. Polak będzie więc wyżej sklasyfikowanym zawodnikiem. Stawką spotkania jest awans do półfinału turnieju w Chengdu.

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Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja meczu Huberta Hurkacza na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 2. Początek ćwierćfinałowego spotkania Hurkacz – Harris zaplanowano na godzinę 12:00.

Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja online

Mecz Huberta Hurkacza online będzie można oglądać na platformie Polsat Box Go. Transmisja będzie również dostępna w internecie za pośrednictwem STS TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL oraz postawić dowolny zakład za min. 2 zł, aby odblokować transmisję na żywo.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Huberta Hurkacza? Mecz Lloyd Harris – Hubert Hurkacz będzie transmitowany w telewizji na kanale Polsat Sport 2. Transmisja online będzie dostępna w Polsat Box Go oraz STS TV. O której godzinie gra dzisiaj Hubert Hurkacz? Mecz Hurkacza z Lloydem Harrisem w ćwierćfinale ATP Chengdu rozpocznie się w niedzielę, 27 września 2026 roku o godzinie 12:00 czasu polskiego.

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