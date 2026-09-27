Mecz Huberta Hurkacza dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Hurkacz? (27.09.2026)

Kiedy gra Hurkacz?
Mecz Lloyd Harris – Hubert Hurkacz odbędzie się w niedzielę, 27 września 2026 roku. Spotkanie ćwierćfinałowe turnieju ATP Chengdu rozpocznie się o godzinie 12:00 czasu polskiego.
Hurkacz zajmuje obecnie 46. miejsce w rankingu ATP, natomiast Harris plasuje się na 136. pozycji. Polak będzie więc wyżej sklasyfikowanym zawodnikiem. Stawką spotkania jest awans do półfinału turnieju w Chengdu.
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Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja w TV
Transmisja meczu Huberta Hurkacza na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 2. Początek ćwierćfinałowego spotkania Hurkacz – Harris zaplanowano na godzinę 12:00.
Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja online
Mecz Huberta Hurkacza online będzie można oglądać na platformie Polsat Box Go. Transmisja będzie również dostępna w internecie za pośrednictwem STS TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL oraz postawić dowolny zakład za min. 2 zł, aby odblokować transmisję na żywo.
Mecz Lloyd Harris – Hubert Hurkacz będzie transmitowany w telewizji na kanale Polsat Sport 2. Transmisja online będzie dostępna w Polsat Box Go oraz STS TV.
Mecz Hurkacza z Lloydem Harrisem w ćwierćfinale ATP Chengdu rozpocznie się w niedzielę, 27 września 2026 roku o godzinie 12:00 czasu polskiego.
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