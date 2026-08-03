Polskie ekipy znają przeciwników w walce o LK. Giganci na drodze

14:27, 3. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Drużyny z Ekstraklasy poznały potencjalnych rywali w walce o Ligę Konferencji. Do polski mogą zawitać europejscy giganci, Atalanta i Monaco.

Trofeum za zwycięstwo w Lidze Konferencji
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Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Trofeum za zwycięstwo w Lidze Konferencji

Liga Konferencji. Atalanta i Monaco mogą zagrać w Polsce

Raków Częstochowa i GKS Katowice to dwie ekipy, które aktualnie reprezentują Ekstraklasę w eliminacjach do Ligi Konferencji. Do ich grona mogą dołączyć trzy kolejne ekipy, a więc Lech Poznań, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok. Wspomniana trójka zagra w kwalifikacjach do LK, jeżeli nie poradzi sobie w trzeciej rundzie el. do LE.

Podopieczni Dawida Kroczka w 3. rundzie zmierzą się ze szwedzkim Hammarby, a w przypadku wygranej czeka ich rywalizacja z lepszym z pary FK Žalgiris (Litwa) – HNK Hajduk Split (Chorwacja). Zespół Rafała Góraka po wyeliminowaniu Hapoelu Tel Awiw o LK zagra z Atalantą.

Jeżeli Lech nie poradzi sobie z Klaksvik, to w 4. rundzie el. LK trafi na zwycięzcę pary Riga FC (Łotwa) – ETO FC Győr (Węry). Górnik w przypadku porażki z Ferencvárosi TC o LK będzie rywalizował z AS Monaco. Natomiast Jagiellonia, jeżeli nie zdoła pokonać Rangers FC, to zagra z lepszym z pary FK Jablonec (Czechy) lub FC RFS (Łotwa).

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