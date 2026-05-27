Maresca poprosił Man City o transfer gwiazdy Chelsea

09:55, 27. maja 2026
Mateusz Bednarski

Chelsea może stracić jednego ze swoich najważniejszych piłkarzy. Enzo Fernandez znalazł się na celowniku Manchesteru City, a sprawa zaczyna nabierać tempa.

Na zdjęciu: Enzo Maresca

Enzo Fernandez na celowniku Manchesteru City

Manchester City poważnie pracuje nad sprowadzeniem Enzo Fernandeza, donosi znany dziennikarz Florian Plettenberg. Temat transferu miał w ostatnich dniach wyraźnie przyspieszyć i jest określany jako realna możliwość. Mistrz świata z Argentyną pozostaje jednym z głównych celów Obywateli. City szuka piłkarza, który wniesie nową energię i dynamikę do drugiej linii.

Dużą rolę odgrywa również Enzo Maresca, który ma przejąć schedę w City po Guardioli. Szkoleniowiec ma bardzo wysoko cenić Fernandeza i uważać go za profil zawodnika, którego obecnie brakuje w zespole. To on miał poprosić klub o przeprowadzenie tego transferu.

Manchester City nie jest jednak jedynym zainteresowanym. Sytuację pomocnika monitoruje również Real Madryt. W grze pozostaje także Paris Saint Germain, dlatego Chelsea może wkrótce znaleźć się pod ogromną presją.

Coraz więcej sygnałów wskazuje również, że sam zawodnik nie zamyka drogi do zmiany otoczenia. Kilka miesięcy temu Argentyńczyk otwarcie przyznał, że możliwość życia w Madrycie byłaby dla niego atrakcyjna. Później dodatkowo dolał oliwy do ognia, gdy zapytany o swoją przyszłość w Chelsea odpowiedział krótko, że nie wie.

W klubie nie przeszło to bez echa. Ówczesny trener Liam Rosenior odsunął piłkarza od składu na dwa spotkania, uznając, że została przekroczona pewna granica. Fernandez mimo trudnego sezonu pozostawał jedną z ważniejszych postaci Chelsea. Rozegrał 53 mecze, zdobył 15 bramek i zanotował siedem asyst.