Vinicius ujawnił ws. nowego kontraktu z Realem. Wskazał swój cel

Vinicius Junior nie spieszy się z przedłużeniem wygasającej za rok umowy. Jednocześnie zapewnia, że chce spędzić w Realu Madryt całą karierę. Przyszłość gwiazdora to jeden z głównych tematów medialnych doniesień.

Real Madryt od miesięcy nie może osiągnąć porozumienia z Viniciusem Juniorem w sprawie nowej umowy. Swego czasu gwiazdor odrzucił propozycję, więc klub wstrzymał rozmowy. Zbiegło się to w czasie z intensywnymi plotkami na temat jego przyszłości w klubie. Wydawało się, że jest coraz bliżej opuszczenia Santiago Bernabeu, choć w końcówce sezonu wrócił do optymalnej dyspozycji i znów zapracował na wsparcie ze strony kibiców.

Na dzisiaj trudno przewidzieć, jak zakończy się ta saga. Real Madryt nie chce tracić jednej ze swoich największych gwiazd, natomiast kluczowe jest to, co stanie się w sprawie jego nowej umowy. Jeśli strony nie dogadają się w ciągu najbliższych miesięcy, Królewscy będą mogli stracić go nawet za darmo.

Vinicius uspokaja natomiast kibiców i przyznaje, że chce spędzić w Madrycie całą swoją piłkarską karierę. Nie myśli o opuszczeniu Realu, a do rozmów kontraktowych wróci w kolejnych miesiącach.

– Nie spieszę się z przedłużeniem mojego kontraktu. Jest ważny do 2027 roku. Czyli do 2027 roku mamy czas, aby omówić z Realem wiele kwestii, a Real ma czas, żeby omówić to ze mną. Klub jest spokojny, ja jestem spokojny. Prezydent ufa mi, a ja ufam jemu. (…) Nigdy nie wyobrażałem sobie siebie poza Realem Madryt. Wykorzystuję każdą chwilę tutaj, ponieważ to klub moich marzeń. Chcę tu zostać przez całą karierę – wprost przekazał gwiazdor Królewskich.