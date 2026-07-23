Kane zdecydował! Wkrótce wykona decydujący krok

19:30, 23. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ben Jacobs

Harry Kane znajduje się w orbicie zainteresowań FC Barcelony oraz Al-Hilal. Angielski snajper ma jednak zostać w Bayernie Monachium i podpisać nowy kontrakt - przekazuje Ben Jacobs.

Harry Kane
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Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane przedłuży kontrakt z Bayernem Monachium

Przyszłość Harry’ego Kane’a od dłuższego czasu budzi spore zainteresowanie. Kapitan reprezentacji Anglii był łączony zarówno z FC Barceloną, jak i Al-Hilal. Jak informuje jednak Ben Jacobs, wszystko wskazuje na to, że doświadczony napastnik pozostanie w Bayernie Monachium i wkrótce zwiąże się z niemieckim klubem nową umową.

Szczególnie mocno o podpis Kane’a zabiegało Al-Hilal. Saudyjski gigant ponowił ofertę również podczas obecnego okienka transferowego i utrzymywał kontakt z otoczeniem piłkarza już od 2023 roku. Reprezentant Anglii nie zamierzał jednak opuszczać Bayernu Monachium przed Mistrzostwami Świata 2026. Napastnik nie ma zamiaru opuszczać Allianz Areny również po mundialu.

W grze o Harry’ego Kane’a pojawiła się także FC Barcelona. Duma Katalonii miała złożyć zapytanie dotyczące możliwości transferu Anglika, który od dłuższego czasu jest wymieniany jako jeden z kandydatów do zastąpienia Roberta Lewandowskiego. Ostatecznie jednak taki scenariusz wydaje się mało realny. Na ten moment wszystkie sygnały wskazują, że 32-latek pozostanie w Bundeslidze. Nowy kontrakt ma zakończyć spekulacje dotyczące jego przyszłości.

Harry Kane dotychczas rozegrał 147 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Anglik strzelił 146 goli, a także zaliczył 33 asysty.

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