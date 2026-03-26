Roma i Everton zagrożone wykluczeniem z europejskich pucharów

AS Roma i Everton mogą stanąć przed niespodziewanym problemem w europejskich pucharach. Według La Repubblica wszystko przez przepisy UEFA dotyczące wspólnego właściciela.

UEFA może wykluczyć Romę lub Everton z pucharów

AS Roma i Everton należą do Dana Friedkina, co stawia je w trudnej sytuacji. Przepisy UEFA jasno określają zasady dotyczące współwłasności klubów. Drużyny z tym samym właścicielem nie mogą rywalizować w tych samych rozgrywkach.

Obecnie oba zespoły mają realne szanse na awans do europejskich pucharów. Roma zajmuje szóste miejsce i walczy o Ligę Europy oraz Ligę Mistrzów. Everton jest ósmy i również pozostaje w grze o wyższe cele.

Problem pojawi się, jeśli oba kluby zakwalifikują się do tych samych rozgrywek. W takiej sytuacji jeden z nich zostanie wykluczony. UEFA podkreśla, że może dopuścić tylko jeden klub spełniający kryteria.

Decydujące znaczenie będzie miała pozycja w lidze krajowej. Wyżej sklasyfikowany zespół ma pierwszeństwo udziału w rozgrywkach. Kolejnym czynnikiem jest miejsce federacji w rankingu UEFA.

Roma ma przed sobą osiem spotkań które zdecydują o jej przyszłości. W terminarzu znajdują się między innymi mecze z Interem i Atalantą. Końcówka sezonu może przesądzić nie tylko o awansie lecz także o potencjalnym konflikcie z Evertonem.

Zobacz również: Wisła Kraków ogłosiła ceny biletów na sparing. Kibice nie dowierzają

