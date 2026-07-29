Lech odpada z walki o LM. Fredriksen: wiele powodów porażki

23:03, 29. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Lech Poznań

Lech Poznań nie poradził sobie z Aarhus GF i odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów. Oto co po rewanżowym meczu powiedział Niels Frederiksen, szkoleniowiec mistrzów Polski.

Niels Frederiksen
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Ernest Kołodziej/ Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech nie zagra w LM. Frederiksen: to jedno z największych rozczarowań

Chociaż Lech Poznań do rewanżowego starcia z Aarhus GF przystępował z trzybramkową przewagą, to ostatecznie to Duńczycy grają dalej. Goście zdołali odwrócić losy rywalizacji i po konkursie rzutów karnych awansowali do kolejnej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Niels Frederiksen nie mógł być zadowolony z postawy swojej drużyny.

– Jesteśmy potężnie rozczarowani. Powodów porażki było naprawdę wiele. Jeżeli w pierwszym meczu wygrywasz 4:1, to w rewanżu nie możesz przegrywać 1:4. To po prostu nie miało prawo się wydarzyć – przyznał szkoleniowiec gospodarzy na konferencji prasowej.

– Jeżeli porównam oba spotkania, to wydaje mi się, że dzisiaj nasi rywale byli wyjątkowo skuteczni, tak jak my w Danii. Przeciwnik wykorzystał swoje okazje i dobre momenty. Nie jestem przekonany, że mieliśmy zauważalnie mniej sytuacji, ale ich nie wykorzystaliśmy – dodał Frederiksen.

– W szatni niewiele mówiłem, ponieważ po takim meczu to ma większego sensu. Rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy rozczarowani, co jest dosyć oczywiste. To dla mnie jedno z największych rozczarowań w karierze – stwierdził trener Lecha.

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