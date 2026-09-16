Liga Europy 2026/2027 to rywalizacja europejskich klubów, w której zagrają także Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Sprawdź, gdzie oglądać mecze w TV i online.

fot. Salvatore Di Nolfi / Keystone via AP/ Alamy Na zdjęciu: UEFA Europa League

Liga Europy 2026/27 – gdzie oglądać? Prawa telewizyjne

W sezonie 2026/2027 prawa do transmisji Ligi Europy w Polsce posiada Grupa Polsat. Spotkania rozgrywek można oglądać przede wszystkim na antenach sportowych Polsatu, a także za pośrednictwem internetu.

Mecze Ligi Europy będą transmitowane na stacjach takich jak Polsat Sport Premium oraz Polsat Sport Extra. Oferta obejmuje między anteny: Polsat Sport Premium 1, Polsat Sport Premium 2, Polsat Sport Extra 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Sport Extra 3 oraz Polsat Sport Extra 4. To właśnie na tych kanałach kibice znajdą pełną ofertę transmisji z europejskich rozgrywek. Przy dużej liczbie spotkań rozgrywanych jednocześnie poszczególne mecze będą trafiały na różne kanały.

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Grupa Polsat posiada prawa do Ligi Europy i Ligi Konferencji do końca sezonu 2026/2027. Od kolejnego sezonu obowiązywać będzie nowa umowa obejmująca lata 2027/2028-2030/2031.

Liga Europy – transmisje w TV

Mecze Ligi Europy w sezonie 2026/2027 można oglądać na antenach Polsat Sport Premium i Polsat Sport Extra. W zależności od kolejki oraz układu spotkań konkretne mecze będą przypisywane do poszczególnych kanałów. Widzowie mają do dyspozycji sześć kanałów, na których mogą być pokazywane spotkania:

Polsat Sport Premium 1

Polsat Sport Premium 2

Polsat Sport Extra 1

Polsat Sport Extra 2

Polsat Sport Extra 3

Polsat Sport Extra 4

Takie rozwiązanie pozwala nadawcy pokazywać równolegle wiele spotkań w ramach jednej kolejki. Jest to szczególnie istotne w fazie zasadniczej rozgrywek, gdy mecze odbywają się w tym samym czasie.

Mecze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok w TV

Sezon 2026/2027 będzie szczególny dla polskich kibiców. W fazie zasadniczej Ligi Europy wystąpią Lech Poznań oraz Jagiellonia Białystok. Spotkania z udziałem tych ekip będzie można oglądać nie tylko w ramach płatnej oferty Polsatu.

Mecze z udziałem polskich klubów są również dostępne na ogólnodostępnych antenach TV6 i Super Polsat. Dzięki temu kibice nieposiadający dostępu do kanałów premium mogą śledzić najważniejsze spotkania polskich drużyn w europejskich pucharach.

Informacje dotyczące transmisji konkretnych meczów warto sprawdzać przed rozpoczęciem kolejki, ponieważ miejsce emisji zależy od ustalonego harmonogramu. Aktualne informacje potwierdzają obecność Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok w Lidze Europy oraz transmisje ich spotkań w ofercie Polsatu.

Liga Europy – transmisje online

Kibice, którzy nie mogą oglądać meczów przed telewizorem, mogą skorzystać z transmisji internetowych. Spotkania Ligi Europy są dostępne za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Serwis pozwala oglądać transmisje anten sportowych Polsatu online. Dzięki temu mecze można śledzić między innymi na komputerze, smartfonie, tablecie czy kompatybilnym telewizorze.

Ogólnie w Polsat Box Go dostępne są również transmisje spotkań Ligi Europy z udziałem polskich klubów. Platforma stanowi tym samym internetowe uzupełnienie telewizyjnej oferty Grupy Polsat.

Jak oglądać mecze Lecha Poznań w Lidze Europy?

Lech Poznań jest jednym z dwóch polskich klubów występujących w fazie ligowej Ligi Europy 2026/2027. Spotkania Kolejorza można oglądać na antenach sportowych Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Dodatkowo mecze Lecha wybrane do transmisji otwartej będą dostępne na antenach TV6 i Super Polsat. Oznacza to, że kibice mogą śledzić występy poznańskiego zespołu również bez dostępu do kanałów premium. Dokładny kanał transmisji zależy od konkretnego spotkania i ramówki nadawcy.

Jak oglądać mecze Jagiellonii Białystok w Lidze Europy?

Jagiellonia Białystok, podobnie jak Lech Poznań, będzie reprezentować Polskę w fazie zasadniczej Ligi Europy. Spotkania zespołu z Białegostoku są transmitowane przez Grupę Polsat.

Podstawowym miejscem transmisji pozostają kanały Polsat Sport Premium i Polsat Sport Extra. Mecze Jagiellonii można również oglądać przez internet za pośrednictwem Polsat Box Go.

Wybrane spotkania z udziałem Jagiellonii są ponadto dostępne na ogólnodostępnych antenach TV6 i Super Polsat.

Liga Europy – transmisje za darmo w TV

Kibice mają możliwość obejrzenia wybranych meczów Ligi Europy bez dostępu do płatnych kanałów premium. Dotyczy to spotkań z udziałem polskich klubów.

Transmisje wybranych meczów Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok są dostępne na ogólnodostępnych antenach TV6 oraz Super Polsat. Nie oznacza to jednak, że wszystkie mecze Ligi Europy są dostępne w otwartej telewizji. Pełną ofertę rozgrywek zapewniają kanały sportowe Polsatu oraz platforma Polsat Box Go.

Największe hity Ligi Europy 2026/2027

Liga Europy również w sezonie 2026/2027 zgromadzi wiele uznanych europejskich klubów. Oprócz polskich drużyn kibice będą mogli śledzić rywalizację takich zespołów jak: AC Milan, Juventus, Benfica czy Celtic.

Duże zainteresowanie wzbudzą przede wszystkim spotkania z udziałem klubów mających doświadczenie w europejskich pucharach. W przypadku fazy zasadniczej każdy punkt może mieć znaczenie dla końcowego układu tabeli i dalszej drogi w rozgrywkach.

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Szczególne emocje powinny towarzyszyć także występom Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Dla obu polskich klubów rywalizacja z europejskimi rywalami będzie jedną z najważniejszych części sezonu.

Gdzie oglądać mecze Ligi Europy? Transmisje ze spotkań Ligi Europy w sezonie 2026/2027 można oglądać przede wszystkim na antenach Polsat Sport Premium 1, Polsat Sport Premium 2, Polsat Sport Extra 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Sport Extra 3 oraz Polsat Sport Extra 4. Kto transmituje Ligę Europy Polsce? Prawa do transmisji Ligi Europy w sezonie 2026/2027 posiada Grupa Polsat. Nadawca pokazuje rozgrywki na antenach Polsat Sport Premium i Polsat Sport Extra, a transmisje internetowe są dostępne za pośrednictwem Polsat Box Go.

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