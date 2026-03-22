Yamal wymyślił nową ksywkę dla Lewandowskiego. Nie uwierzysz, jak go nazwał

Lamine Yamal i Robert Lewandowski mimo dużej różnicy wieku bardzo dobrze się ze sobą dogadują. El Desmarque opublikował wideo, na którym słychać, jak nastolatek nazwał 37-letniego kolegę. Podczas treningu wymyślił dla niego ksywkę "dziadek".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Robert Lewandowski

„Dziadek” – tak Yamal zwracał się do Lewandowskiego na treningu Barcelony

FC Barcelona miała w tym tygodniu wiele powodów do zadowolenia. Po pierwszym ciężkim meczu z Newcastle w Lidze Mistrzów (1:1) kwestia dalszej gry w elitarnych rozgrywkach stała pod znakiem zapytania. W rewanżu podopieczni Hansiego Flicka nie pozostawili wątpliwości, kto jest lepszą drużyną. Zdemolowali rywali na Spotify Camp Nou aż (7:2).

Niedługo później rozpoczęli przygotowania do niedzielnego meczu z Rayo Vallecano w ramach 29. kolejki La Liga. Nastroje w drużynie są bardzo dobre, o czym świadczy jeden z filmów, które opublikował w mediach serwis El Desmarque. Słychać na nim, jaką ksywkę dla Roberta Lewandowskiego wymyślił Lamine Yamal. „Panie dziadku, dziadku” – wołał nastolatek do napastnika Blaugrany.

▪️ "Míster, el abuelo, el abuelo".



😅 Así se refería Lamine Yamal a Lewandowski en el entrenamiento del Barça de este sábado.



📹 Imagen ElDesmarque. pic.twitter.com/oc4KQodmf6 — ElDesmarque (@eldesmarque) March 21, 2026

Lewandowski ma 37 lat, a Yamal w poprzednim roku obchodził dopiero 18. urodziny. Różnica wieku pomiędzy nimi jest bardzo duża, ale mimo to znaleźli wspólny język. Hiszpańskie media nieraz podkreślały, że łączą ich bardzo dobre relacje.

Zarówno Lewandowski, jak i Yamal według zapowiedzi dziennika Sport mają pojawić się w wyjściowym składzie Barcelony na mecz z Rayo. Początek spotkania na Spotify Camp Nou w niedzielę (26 marca) o godzinie 14:00. Kolejne spotkanie odbędzie się dopiero po przerwie reprezentacyjnej, czyli na początku kwietnia.