FC Barcelona - Rayo Vallecano: przewidywane składy. W niedzielę wczesny popołudniem Blaugrana powalczy o ligowe punkty. Hiszpańskie media sugerują, że Wojciech Szczęsny usiądzie jednak na ławce. Robert Lewandowski ma zagrać od początku.

Przewidywane składy na mecz Barcelona – Rayo

FC Barcelona musi bronić przewagi, jaką wypracowali sobie w tabeli nad Realem Madryt w końcówce sezonu. Obecnie zajmują 1. miejsce z dorobkiem 70 punktów. Królewscy tracą do nich cztery oczka na dziesięć kolejek przed końcem rozgrywek. W niedzielę (22 marca) Katalończycy zmierzą się przed własną publicznością z Rayo Vallecano, które bije się o utrzymanie w La Liga.

Jedną z największych niewiadomych przed meczem była obsada bramki. Joan Garcia w rywalizacji z Newcastle doznał drobnego urazu, więc zastąpił go Wojciech Szczęsny. Z początku hiszpańskie media pisały, że Polak może zagrać z Rayo, ale Hansi Flick potwierdził na konferencji prasowej, że 24-latek jest gotowy do najbliższego spotkania. Szczęsny usiądzie więc na ławce rezerwowych.

W wyjściowym składzie ma pojawić się po raz kolejny Robert Lewandowski. 37-latek zdobył ostatnio dwie bramki w Lidze Mistrzów, przełamując serię spotkań bez gola. W obliczu kiepskiej formy Ferrana Torresa dziennik Sport uważa, że to Polak zagra na dziewiątce.

Wartą odnotowania zmianą jest obecność młodego Xaviego Esparta. Nastolatek powinien zagrać od początku na prawej stronie obrony w miejsce kontuzjowanego Julesa Kounde. Pozostałe nazwiska są bez zmian w porównaniu do ostatniego meczu.

Przewidywane składy na mecz FC Barcelona – Rayo Vallecano wg. dziennika Sport:

Barcelona: J. Garcia – Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo – Pedri, Bernal, Fermin – Yamal, Raphinha, Lewandowski

Rayo: Batalla – Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chevarria – Lopez, Ciss, Isi – Perez, De Frutos, Alemao