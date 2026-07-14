Urugwajczycy wybrali nowego selekcjonera. Legenda zastąpi Bielsę

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marcelo Bielsa

Diego Forlan tymczasowym opiekunem reprezentacji Urugwaju

Reprezentacja Urugwaju jest jednym z największych rozczarowań mistrzostw świata 2026. Drużyna z Ameryki Południowej nie zdołała nawet wyjść z fazy grupowej. Urugwajczycy zremisowali 1:1 z Arabią Saudyjską, podzielili się punktami z Republiką Zielonego Przylądka po remisie 2:2, a na zakończenie zmagań przegrali 0:1 z Hiszpanią. Tak słaby występ sprawił, że po zakończeniu mundialu pracę stracił dotychczasowy selekcjoner Marcelo Bielsa, a tamtejsza federacja rozpoczęła przygotowania do zmian na stanowisku trenera reprezentacji.

Urugwajski Związek Piłki Nożnej szuka nowego szkoleniowca, zwłaszcza że według medialnych doniesień atmosfera w zespole podczas turnieju w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku pozostawiała wiele do życzenia. Jak informuje hiszpański dziennik „MARCA”, tymczasowym opiekunem reprezentacji Urugwaju ma zostać Diego Forlan. Były napastnik poprowadzi seniorską kadrę w kilku meczach towarzyskich, a na co dzień będzie odpowiadał za drużynę narodową do lat 20. Docelowo federacja planuje zatrudnienie nowego, pełnoprawnego selekcjonera.

Forlan rozpoczął karierę trenerską w 2020 roku, obejmując CA Penarol, czyli klub, w którym wcześniej występował jako piłkarz. Później prowadził również CA Atenas de San Carlos, jednak oba epizody nie trwały długo i trudno uznać je za udane. Znacznie większe sukcesy święcił jako zawodnik. Były piłkarz Manchesteru United, Atletico Madryt oraz Villarrealu był jednym z najlepszych napastników swojego pokolenia i przez wiele lat należał do najważniejszych postaci reprezentacji Urugwaju.

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