Real Madryt postawił ultimatum. Vinicius zostanie sprzedany, jeśli nie podpisze kontraktu

Vinicius Junior podpisze nowy kontrakt na warunkach, jakie mu oferuje klub albo zostanie sprzedany. Takie ultimatum otrzymał od Realu Madryt, o czym poinformował serwis TeamTalk.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius dostał ultimatum. Podpisze kontrakt albo zostanie sprzedany

Real Madryt w poniedziałek (13 lipca) rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Po raz pierwszy od trzynastu lat zajęcia poprowadził Jose Mourinho, który powrócił do hiszpańskiego klubu. Szkoleniowiec nie ma jeszcze do dyspozycji wszystkich zawodników. Część z nich wciąż gra na Mistrzostwach Świata, a inni dopiero niedawno zakończyli swój udział w turnieju i przebywają na wakacjach.

W gronie zawodników, których nie było na pierwszych zajęciach jest m.in. Vinicius Junior. Brazylijczyk przebywa we Włoszech, gdzie odpoczywa po trudach minionego sezonu oraz mundialu. Gdy wróci do Madrytu, będzie musiał podjąć ważną decyzję.

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Cały czas pod znakiem zapytania stoi przyszłość piłkarza. Vinicius Junior ma kontrakt tylko do końca przyszłego sezonu. Królewscy od wielu miesięcy starają się przedłużyć z nim umowę, ale Brazylijczyk odrzuca kolejne oferty. Z doniesień TeamTalk wynika, że klub ma powoli dość przeciągających się negocjacji. Real Madryt postawić więc ultimatum, w którym zagroził sprzedażą w trwającym oknie.

Jeśli Vinicius nie przyjmie proponowanej mu oferty, zostanie sprzedany. Obecna propozycja ma opiewać na ponad 400 tysięcy funtów tygodniowo. Nie sprawi to jednak, że będzie najlepiej zarabiającym piłkarzem w klubie. Kylian Mbappe inkasuje ok. 0,5 mln funtów tygodniowo. Agenci reprezentanta Brazylii oczekują właśnie takiego wynagrodzenia dla 25-latka.

W poprzednim sezonie Vini strzelił 22 bramki i zanotował 14 asyst w 53 meczach.