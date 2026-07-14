Mbappe kontra maszyna De la Fuente. Taki hit zdarza się rzadko [ZAPOWIEDŹ]

09:07, 14. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Francji stanie przed jednym z największych wyzwań na MŚ 2026. Na jej drodze do finału stanie rozpędzona Hiszpania, która od miesięcy imponuje skutecznością,

Kylian Mbappe
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fot. Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja i Hiszpania przed meczem o finał mistrzostw świata

Reprezentacja Francji zmierzy się we wtorkowy wieczór czasu polskiego z Hiszpanią. Spotkanie odbędzie się w Dallas. Starcie przez wielu postronnych obserwatorów jest postrzegane za przedwczesny finał. Stawką będzie awans do decydującego starcia turnieju, w którym zmierzy się z lepszym z pary Anglia – Argentyna. Każda z ekip prezentuje na trwającym mundialu znakomitą formę. W związku z tym trudno wskazać wyraźnego faworyta.

Francuzi przyjechali na mundial z jasnym celem, aby po raz trzeci z rzędu zameldować się w finale najważniejszej piłkarskiej imprezy globu. Podopieczni Didiera Deschampsa są na dobrej drodze do realizacji tego planu. W dotychczasowych spotkaniach imponowali skutecznością, a ich ofensywa należy do najbardziej efektownych w całym turnieju. Les Bleus wygrali sześć kolejnych meczów, zdobywając aż 16 bramek i eliminując po drodze między innymi: Szwecję, Paragwaj oraz Maroko.

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Największym atutem Trójkolorowych pozostaje siła rażenia w ataku. Kylian Mbappe i Ousmane Dembele tworzą duet, który regularnie rozrywa defensywy rywali. Wspierani są przez Michaela Olise oraz jednego z młodych skrzydłowych, czyli Bradleya Barcolę lub Desire Doue. Każdy z zawodników gwarantuje szybkość, kreatywność i nieprzewidywalność. Szczególnie Mbappe jest w znakomitej dyspozycji. Kapitan Trójkolorowych z ośmioma trafieniami przewodzi klasyfikacji strzelców i jest głównym kandydatem do zdobycia Złotego Buta.

Didier Deschamps walczy o historyczne osiągnięcie

Spotkanie będzie miało również wyjątkowy wymiar dla selekcjonera reprezentacji Francji. Deschamps rozgrywa swój ostatni wielki turniej w roli szefa francuskiej kadry. Jednocześnie po 14 latach pracy z reprezentacją chce zakończyć misję kolejnym finałem. Statystyki przemawiają na jego korzyść, bo Francuzi wygrali trzy ostatnie półfinały mistrzostw świata, nie tracąc przy tym ani jednego gola.

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Po drugiej stronie stanie jednak zespół, który od dawna uchodzi za jedną z najlepiej zorganizowanych drużyn świata. Hiszpania jako aktualny mistrz Europy, przystępuje do półfinału z imponującą passą meczów bez porażki. Wygrała grupę, pewnie przechodziła kolejne rundy i ponownie udowodniła, że potrafi rozstrzygać najważniejsze spotkania na swoją korzyść.

Luis de La Fuente ma asa w rękawie

Jednym z bohaterów La Furia Roja jest Mikel Merino. Pomocnik odegrał kluczową rolę w fazie pucharowej ekipy prowadzonej przez Luisa de la Fuente, zdobywając decydujące bramki po wejściach z ławki. Coraz większą odpowiedzialność bierze także na siebie Mikel Oyarzabal, który ma już na koncie cztery trafienia. Nie można zapominać o Lamine Yamalu, który mimo mniej spektakularnego turnieju pozostaje wciąż zawodnikiem zdolnym odmienić losy meczu jednym zagraniem.

Dodatkowym smaczkiem pozostaje historia ostatnich bezpośrednich starć. Hiszpanie wygrali dwa ostatnie wielkie spotkania z Francją. Miało to miejsce w półfinale Euro 2024 oraz w finale Ligi Narodów UEFA. Les Bleus mają zatem nie tylko szansę na awans do finału turnieju w Ameryce Północnej, ale również okazję do sportowego rewanżu.

Ogólnie w Dallas na AT&T Stadium spotkają się dwa odmienne futbolowe światy. Doświadczenie i pragmatyzm Francji zderzą się z dynamiką oraz techniczną jakością Hiszpanii. Niezależnie od wyniku, kibice mogą spodziewać się starcia godnego finału mistrzostw świata.

Przewidywane składy na mecz Francja – Hiszpania na MŚ:

Francja: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Kone, Rabiot – Dembele, Olise, Doue – Mbappe

Hiszpania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal.

Kiedy mecz Francja – Hiszpania?

Spotkanie z udziałem reprezentacji Francji i Hiszpanii odbędzie się 14 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisję z tego meczu przeprowadzi można śledzić na antenach TVP 1 i TVP Sport. Spotkanie będzie można śledzić także na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport i w usłudze Betclic TV.

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