Wschodząca gwiazda Ekstraklasy z szansą na transfer do Bundesligi!

Marcel Reguła może tego lata opuścić Ekstraklasę. O jego transferze mówi się od dawna. Chrapkę na młodzieżowego reprezentanta Polski ma FC Koeln - informuje Marlon Irlbacher.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Marcel Reguła (z lewej)

Reguła następcą Kamińskiego w FC Koeln?

Marcel Reguła ma za sobą świetny sezon w Ekstraklasie – był jednym z liderów ofensywy Zagłębia Lubin, notując pięć bramek oraz pięć asyst. Zachwycił również w młodzieżowej reprezentacji Polski, z którą zanotował komplet zwycięstw w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Miedziowi przygotowują się do jego sprzedaży – są przekonani, że zarobią na nim rekordowe pieniądze. 19-latek jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na siedem milionów euro.

Do tej pory w temacie jego sprzedaży było dość cicho. Nawet z klubu dochodziły sygnały, że nie ma za niego konkretnych ofert. Niewykluczone jednak, że tego lata zamieni Ekstraklasę na Bundeslige. Dziennikarz Marlon Irlbacher ujawnił, że na radarach Regułę ma FC Koeln. Choć niemiecki klub nie rozpoczął jeszcze negocjacji z Zagłębiem, uważnie śledził w ostatnich miesiącach występy ofensywnego pomocnika, dostrzegając jego potencjał.

FC Koeln złożyło dotąd zapytanie w sprawie ewentualnego transferu. Niedawno klub opuścił Jakub Kamiński, który za 17 milionów euro przeniósł się do Benfiki. Część tej kwoty mogłaby więc zostać przeznaczona na wykup Reguły.

➡️ #Effzeh interessiert an Polen-Talent Marcel #Regula. Der U21-Nationalspieler steht auf der Liste, gab ersten Austausch, aber noch keine Verhandlungen.⏳Köln scoutet den Spieler schon länger. Letzte Saison 6 Tore/8 Assists für Zaglebie Lubin. @Plettigoal @SkySportDE pic.twitter.com/NtbOMCLmbX — Marlon Irlbacher (@Sky_Marlon89) July 14, 2026

Sam Reguła nie spieszy się z przeprowadzką, choć jest świadomy, że może to być odpowiedni moment na zagraniczny transfer. Na poziomie Ekstraklasy rozegrał w sumie 40 spotkań.

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