Laporta bierze sprawy w swoje ręce. Barcelona rusza po wielką gwiazdę

10:06, 14. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Cadena SER

FC Barcelona nie zamierza odpuszczać walki o Juliana Alvareza. Joan Laporta osobiście zaangażował się w operację, która może być jednym z najgłośniejszych transferów lata.

Joan Laporta
Obserwuj nas w
fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Atletico stawia mur, Barcelona naciska. Rozpoczęła się wielka gra o alvareza

FC Barcelona rozpoczęła bardziej bezpośrednią ofensywę w sprawie sprowadzenia Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Kataloński klub zmienił podejście do negocjacji. Najważniejszą rolę w całej operacji przejął prezydent Joan Laporta, który sam prowadzi rozmowy dotyczące przyszłości argentyńskiego napastnika.

Jak informuje „Cadena SER”, szef klubu z Camp Nou utrzymuje kontakt z dyrektorem generalnym Los Colchoneros Miguelem Angelem Gilem Marinem. Rozmowy mają być kontynuowane po zakończeniu MŚ 2026. Barcelona liczy, że bardziej dyskretna strategia pozwoli otworzyć drogę do formalnych negocjacji.

KURS 200.00 NA GOLA wybranej drużyny w meczu HISZPANIA – FRANCJA. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS z kodem promocyjnym GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Decyzja o osobistym zaangażowaniu prezesa ma mieć również podłoże organizacyjne. Według hiszpańskich mediów napięte relacje między dyrektorem sportowym Blaugrany Deco a przedstawicielem Atletico Mateu Alemanym sprawiły, że klub z Camp Nou postawił na rozmowy na najwyższym szczeblu.

Sam Laporta potwierdził, że Alvarez znajduje się na liście życzeń Barcy. Jednocześnie zaznaczył, że klub nie zamierza przekraczać swoich możliwości finansowych. – Jeśli chodzi o podpisanie kontraktu z Julianem, to oczywiste, że nie będziemy tańczyć, jak ktoś zagra; my narzucimy tempo – miał powiedzieć prezydent Barcelony.

Laporta zdradził również, że odbył już rozmowę z Gilem Marinem i określił ją jako konkretną oraz pozytywną. Przyznał, że początkowo doszło do nieporozumienia dotyczącego oferty. Sytuacja jednak została wyjaśniona. Problemem dla mistrza La Liga pozostaje natomiast stanowisko Atletico. Klub z Madrytu publicznie przekonuje, że Alvarez nie jest zawodnikiem na sprzedaż i nie planuje rozstania z jednym ze swoich najważniejszych piłkarzy.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości