Barcelona zatrzyma Lewandowskiego i sprowadzi światową gwiazdę!

14:44, 19. marca 2026
Jakub Boroń
Źródło: Sique Rodríguez / El Bar

FC Barcelona układa plan na przyszłość ataku. Robert Lewandowski ma zostać w klubie, ale jego rola może się zmienić. W tym samym czasie Katalończycy pracują nad sprowadzeniem nowego napastnika z najwyższej półki.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zostanie, ale w innej roli

Jak ujawniono w programie „El Bar” na antenie Cadena SER, Barcelona chce przedłużyć kontrakt Roberta Lewandowskiego o kolejny rok. Warunek jest jednak jasny. Polak musiałby zgodzić się na obniżkę wynagrodzenia.

W klubie widzą dla niego inną rolę niż dotychczas. Nie chodzi już o bycie niepodważalnym numerem jeden w ataku, a raczej o funkcję doświadczonego wsparcia. Lewandowski miałby stać się napastnikiem, który nie musi grać od początku, ale wciąż potrafi wejść na boisko i zrobić różnicę.

To rozwiązanie ma pomóc drużynie w kluczowych momentach sezonu, a jednocześnie otworzyć przestrzeń dla nowego lidera ofensywy.

Alvarez celem numer jeden. Barcelona wierzy w transfer

Tym zawodnikiem ma być Julian Alvarez. Według Sique Rodrigueza Argentyńczyk jest głównym celem transferowym Barcelony na najbliższe okno. Osoby z otoczenia Joana Laporty są przekonane, że transfer jest możliwy. Co więcej, w klubie wierzą, że operacja może zamknąć się w kwocie poniżej 100 milionów euro.

Kluczowe ma być włączenie do transakcji jednego z piłkarzy, co pozwoliłoby obniżyć koszt całej operacji i przekonać Atletico Madryt do negocjacji.

Na ten moment wiele zależy od samego Alvareza. W Barcelonie liczą, że jasno określi swoją przyszłość i pokaże chęć dołączenia do zespołu. Jeśli tak się stanie, temat transferu może szybko przyspieszyć.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości