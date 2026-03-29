Tykająca bomba w szatni Atletico. Ogromny problem Simeone

Atletico wkracza w kluczowy moment sezonu. Przed Rojiblancos trzy mecze z Barceloną i finał Pucharu Króla. AS informuje o problemie, z którym musi zmierzyć się Diego Simeone.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico walczy o wszystko. Simeone musi reagować

Ekipa z Madrytu kontynuuje walkę na trzech frontach. Wprawdzie Atletico nie ma szans na tytuł w La Liga, ale bije się o podium. W Lidze Mistrzów Rojiblancos czeka dwumecz z Barceloną, natomiast finał Pucharu Króla już za trzy tygodnie. Przed decydującym momentem sezonu Diego Simeone musi rozwiązać poważny problem.

O sytuacji w szatni stołecznej ekipy informuje AS. Jeden z piłkarzy ma być wyjątkowo niezadowolony ze swojej pozycji. To José María Giménez, a więc drugi kapitan Los Colchoneros.

Urugwajczyk jest „zły i zdemotywowany”. To efekt braku regularnych występów. Gimenez przegrywa rywalizację o miejsce w składzie z takimi zawodnikami, jak Marc Pubill, David Hancko i Robin Le Normand. 31-latek jest dopiero czwarty w kolejce do gry.

Na dodatek w ostatnich dwóch meczach, a więc w starciach z Tottenhamem i Realem, defensor popełnił dwa poważne błędy. Czy Simeone zdoła rozbroić tykającą bombę? Przekonamy się już niedługo.