AS Roma – Inter Mediolan: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (19.09.2026)

Roma – Inter: gdzie oglądać?
AS Roma i Inter Mediolan to jedyne drużyny w Serie A, które nie przegrały jeszcze żadnego meczu w lidze. W obu przypadkach mówimy o komplecie punktów, czyli czterech zwycięstwach na starcie sezonu. Wyżej w tabeli są Rzymianie dzięki lepszemu bilansowi bramek.
Giallorossi w poprzednich spotkaniach poradzili sobie z Torino (2:0), Atalantą (2:1), Lecce (4:0) i Fiorentiną (4:0). Z kolei Inter Mediolan ma na rozkładzie Udinese (5:3), Napoli (3:2), Cagliari (1:0) oraz Monzę (4:1). Na Stadio Olimpico zapowiada się wielkie widowisko.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Roma – Inter: transmisja TV
Mecz AS Roma – Inter Mediolan odbędzie się w sobotę, 19 września 2026 roku o godzinie 18:00 na Stadio Olimpico. Hit 5. kolejki Serie A można oglądać w telewizji na kanale Eleven Sports 1.
Roma – Inter: transmisja online
Transmisja za darmo meczu Roma – Inter zostanie udostępniona w internecie u bukmachera w usłudze STS TV. Wystarczy, że założysz konto w STS z kodem GOAL, a następnie trzeba postawić dowolny zakład za min. 2 zł. Dostęp do transmisji znajdziesz w sekcji „zakłady live”.
Transmisja meczu Roma – Inter odbędzie się w w telewizji na kanale Eleven Sports 1 oraz w internecie w usłudze STS TV.
Mecz Roma – Inter zostanie rozegrany w sobotę, 19 września 2026 roku o godzinie 18:00 na Stadio Olimpico.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie