AS Roma – Inter Mediolan: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (19.09.2026)

AS Roma podejmie przed własną publicznością Inter Mediolan. Na Stadio Olimpico zmierzy się lider z wiceliderem Serie A. Początek spotkania w sobotę, 19 września 2026 roku o godzinie 18:00. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Roma - Inter.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Roma – Inter: gdzie oglądać?

AS Roma i Inter Mediolan to jedyne drużyny w Serie A, które nie przegrały jeszcze żadnego meczu w lidze. W obu przypadkach mówimy o komplecie punktów, czyli czterech zwycięstwach na starcie sezonu. Wyżej w tabeli są Rzymianie dzięki lepszemu bilansowi bramek.

Giallorossi w poprzednich spotkaniach poradzili sobie z Torino (2:0), Atalantą (2:1), Lecce (4:0) i Fiorentiną (4:0). Z kolei Inter Mediolan ma na rozkładzie Udinese (5:3), Napoli (3:2), Cagliari (1:0) oraz Monzę (4:1). Na Stadio Olimpico zapowiada się wielkie widowisko.

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Roma – Inter: transmisja TV

Mecz AS Roma – Inter Mediolan odbędzie się w sobotę, 19 września 2026 roku o godzinie 18:00 na Stadio Olimpico. Hit 5. kolejki Serie A można oglądać w telewizji na kanale Eleven Sports 1.

Roma – Inter: transmisja online

Transmisja za darmo meczu Roma – Inter zostanie udostępniona w internecie u bukmachera w usłudze STS TV. Wystarczy, że założysz konto w STS z kodem GOAL, a następnie trzeba postawić dowolny zakład za min. 2 zł. Dostęp do transmisji znajdziesz w sekcji „zakłady live”.

Gdzie oglądać mecz AS Roma – Inter Mediolan? Transmisja meczu Roma – Inter odbędzie się w w telewizji na kanale Eleven Sports 1 oraz w internecie w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się spotkanie AS Roma – Inter Mediolan Mecz Roma – Inter zostanie rozegrany w sobotę, 19 września 2026 roku o godzinie 18:00 na Stadio Olimpico.

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