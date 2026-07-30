Szczęsny zapytany o koniec kariery. To mówi o przyszłości

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny gra dalej. Do kiedy?

W październiku 2024 roku Wojciech Szczęsny wznowił karierę, którą zakończył w sierpniu. Niezwykle doświadczony golkiper dołączył do Barcelony i właśnie rozpoczyna kolejny sezon w jej barwach. Do tej pory 36-latek rozegrał 42 spotkania w barwach Dumy Katalonii.

Były zawodnik takich ekip, jak Arsenal, Roma i Juventus jest związany z Blaugraną kontraktem ważnym do 30 czerwca 2027 roku. 84-krotny reprezentant Polski nie chce wybiegać w przyszłość.

– Nie wiem, czy to będzie mój ostatni rok. Nie robię planów, bo myślałem, że już będę na emeryturze. Hansi Flick był kluczowy w tej sytuacji i to dzięki niemu gram dalej – przyznał Szczęsny, cytowany przez Nila Solę. – Jestem najstarszy w drużynie i pomogę we wszystkim, w czym tylko będę mógł pomóc – dodał bramkarz.

Co ciekawe, Polak najwyżej ceni zwycięstwo w krajowych rozgrywkach. – La Liga jest ważniejsza niż Liga Mistrzów, bo to trofeum, które zdobywasz dzięki regularności – stwierdził dwukrotny mistrz Hiszpanii i półfinalista Champions League 24/25.