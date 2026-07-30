AS Roma pozbyła się Artema Dovbyka. Zostaje w Serie A

Artem Dovbyk rozstał się z Romą, ale będzie kontynuował swoją karierę we Włoszech. 29-letni napastnik związał się bowiem z tamtejszą Bologną.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Artem Dovbyk

Oficjalnie: Artem Dovbyk zasilił szeregi Bolonii

Bologna FC poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Artema Dovbyka z Romy. 29-letni snajper pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2027 roku. Koszt nabycia czasowych usług zawodnika wyniósł 3 miliony euro, a ponadto w umowie znalazła się opcja wykupu za 17 milionów euro.

Co ciekawe, w przeciwnym kierunku na podstawie transferu definitywnego powędrował Santiago Castro. Obaj środkowi napastnicy zamienili się więc klubami. Etatowy reprezentant Ukrainy będzie chciał odbudować swoją formę po niezbyt udanym poprzednim sezonie, a Stadio Renato Dall’Ara wydaje się odpowiednim miejscem, by Dovbyk ponownie pokazał pełnię swoich możliwości w Serie A.

Ukrainiec reprezentował wyżej wspomnianą Romę od sierpnia 2024 roku, gdy przeniósł się na Stadio Olimpico z Girony za ponad 40 milionów euro. W ostatniej kampanii rozegrał 18 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. Doświadczony atakujący liczy, że regularna gra w Bolonii pozwoli mu wrócić do wysokiej dyspozycji.