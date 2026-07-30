Real Madryt dobił targu z Fulham. Wielki transfer za 70 milionów

Gonzalo Garcia odchodzi z Realu Madryt. Jak poinformował serwis Cope, napastnik ma przenieść się do Fulham. Szokująca jest kwota transferu, ponieważ Anglicy zapłacą aż 70 milionów euro.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt rozbił bank! Dostaną 70 mln euro za Gonzalo

Real Madryt aktywnie przepracował pierwszą część letniego okna transferowego. Florentino Perez bardzo szybko dopiął cztery wzmocnienia, sprowadzając klasowych zawodników. Zrobił to również stosunkowo niskim nakładem finansowym, ponieważ wydał jedynie 75 milionów euro. Wyróżnić trzeba jednak pracę, która została wykonana w przeszłości. Klauzule w kontraktach piłkarzy, którzy nie grali już w klubie, a zmieniali pracodawcę, zagwarantowały im potężny zysk finansowy. Królewscy zgarnęli w ten sposób prawie 150 mln euro.

Obecnie przymierzają się do sprzedaży jednego z wychowanków, który w pierwszym zespole pełni jedynie rolę zmiennika. Nie jest tajemnicą, że odejść ma Gonzalo Garcia. Po napastnika zgłosiło się Fulham, ale informacja o kwocie transferu wręcz zwala z nóg.

Jak podaje serwis Cope, hiszpański napastnik ma odejść w zamian za 70 milionów euro. Jeśli tak się stanie, będzie to niesamowity sukces Florentino Pereza i pionu sportowego. Warto odnotować, że Gonzalo ma na swoim koncie jedynie 51 meczów i 13 bramek. Co prawda, 22-latek błysnął na Klubowych Mistrzostwach Świata, ale był to jednorazowy wzrost formy. Taka kwota jest po prostu zaskoczeniem dla wielu.

Nie bez związku pozostaje fakt, że trenerem Fulham jest Alvaro Arbeloa, czyli były opiekun Los Blancos. Doskonale zna Gonzalo Garcię i potencjał, jaki w nim drzemie. Pod jego wodzą – także w zespołach młodzieżowych – zagrał 32 spotkania i zdobył 10 bramek.