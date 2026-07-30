Mastantuono zaakceptował plan Realu. Odejdzie w letnim okienku

Real Madryt planuje wypożyczenie Franco Mastantuono na najbliższy sezon. Argentyńczyk to zaakceptował. Początkowo liczył na powrót do River Plate, ale będzie grał w drużynie z Europy - twierdzi "AS".

saolab / Alamy Na zdjęciu: Franco Mastantuono

Real wypożyczy go do Europy. Duże zainteresowanie z Włoch

Real Madryt planuje najbliższy sezon bez Franco Mastantuono. Wydaje się, że miałby duże problemy z regularną grą, dlatego ma trafić na wypożyczenie. Jose Mourinho woli postawić na innych zawodników – po wypożyczeniu do drużyny wraca Endrick, a do tego lada moment powinien ją wzmocnić także Yan Diomande.

Argentyńczyk podczas debiutanckiego sezonu na Santiago Bernabeu nie zachwycił. Miał imponujące wejście do nowego zespołu, ale z biegiem czasu jego występy były coraz słabsze. W sumie zanotował bilans w postaci trzech trafień oraz asysty w 35 meczach. To za mało, aby cieszyć się regularną grą w czołowym klubie świata.

Najbliższy rok nastolatek ma więc spędzić na wypożyczeniu. Początkowo liczył, że będzie mu dane wrócić do River Plate, którego jest wychowankiem. To właśnie występy w tym klubie sprawiły, że wypłynął na szerokie wody, a Real Madryt się nie zainteresował. Sentymentalnego powrotu jednak nie będzie – klub zdecydował inaczej i odda go do któregoś z europejskich zespołów.

Mastantuono finalnie zaakceptował ten plan. Opuści Madryt jeszcze tego lata, natomiast trudno w tym momencie przewidzieć, gdzie trafi. Poważną opcją jest kierunek włoski – zainteresowanie jego wypożyczeniem wykazują Fiorentina oraz AS Roma. Argentyńczyk ma także liczne grono sympatyków w Hiszpanii i Francji.