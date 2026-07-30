Transfer Rodriego skreśli jego przyszłość w Realu? Kandydat do sprzedaży

Real Madryt szykuje transfer Rodriego, który uchodzi za wymarzone wzmocnienie środka pola. Po jego przybyciu drużynę może opuścić Aurelien Tchouameni - sugeruje Ramon Alvarez de Mon.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Camavinga, Tchouameni i Gueler

Tchouameni odejdzie? Real zmieni plany po transferze Rodriego

Real Madryt intensywnie pracuje nad transferem Rodriego. Florentino Perez początkowo się opierał, ale wreszcie zaakceptował jego kandydaturę. Podczas mistrzostw świata pomocnik potwierdził, że wrócił do optymalnej dyspozycji, którą prezentował w okresie, gdy sięgał po Złotą Piłkę. Z nim w składzie reprezentacja Hiszpanii wygrała turniej, a on sam dostał nagrodę dla najlepszego piłkarza.

Rodri nie chce dłużej czekać i zamierza spełnić swoje marzenie o występach na Santiago Bernabeu. Manchester City bezskutecznie starał się go przekonać do przedłużenia wygasającej w przyszłym roku umowy. Transfer wydaje się praktycznie przesądzony – Real Madryt naciska na jego finalizację już w najbliższych dniach.

Ten transfer może zachwiać hierarchią w drugiej linii. Nie ma wątpliwości, że Rodri trafi do pierwszego składu i będzie pełnił rolę lidera środka pola. W takim wypadku pod znakiem zapytania stanie przyszłość Aureliena Tchouameniego. Gdy Francuz przedłużał kontrakt, w Madrycie nie było jeszcze planów dotyczących sprowadzenia gwiazdy Manchesteru City.

Tchouameni nie zgodzi się na rolę rezerwowego, a Real może wykorzystać fakt, że jego wartość rynkowa jest jeszcze bardzo duża. Z takiego obrotu spraw cieszyłby się Manchester United, który ma na oku reprezentanta Francji.