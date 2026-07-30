Joan Roman Goku zakończył już współpracę z Wieczystą Kraków. Jak się okazuje, były piłkarz Wisły Kraków wyląduje na poziomie Betclic 2. Ligi. Hiszpan lada moment przejdzie testy medyczne przed transferem do Sandecji Nowy Sącz - donosi Michał Śmierciak z portalu "Rocznik Sądecki".

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Sandecja Nowy Sącz pozyska Joana Romana Goku

Wieczysta Kraków zdecydowała się nie przedłużać umowy z Joanem Romanem Goku. Od 1 lipca zawodnik pozostaje bez pracodawcy, ale wkrótce się to zmieni. Michał Śmierciak z portalu „Rocznik Sądecki” zdradził, że były piłkarz Wisły Kraków będzie kontynuował karierę na poziomie Betclic 2. Ligi. A jego nowym pracodawcą zostanie Sandecja Nowy Sącz.

Joan Roman Goku jest już o mały krok od pozostanie w Polsce. Przed Hiszpanem zostały już tylko testy medyczne, które zwykle są formalnością. Oczywiście jeśli zostaną one dopięte, to zawodnik złoży oficjalny podpis na kontrakcie. Sandecja Nowy Sącz zyska doświadczonego skrzydłowego, który pokazywał się na naszych boiskach z bardzo dobrej strony.

Sandecja Nowy Sącz nie ukrywa swoich ambitnych planów na najbliższy sezon. Celem klubu jest walka o awans do Betclic 1. Ligi, a Joan Roman Goku ma odegrać w tym procesie jedną z kluczowych ról. Władze liczą, że doświadczenie Hiszpana oraz jego jakość w ofensywie pomogą zespołowi skutecznie rywalizować o czołowe lokaty.

Joan Roman Goku w poprzednim sezonie rozegrał zaledwie trzy spotkania w koszulce Wieczystej Kraków. Mimo to, Hiszpan zdołał raz wpisać się na listę strzelców.