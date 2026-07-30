Balde zabrał głos ws. przyszłości w Barcelonie. Kibice uspokojeni

11:29, 30. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sport

Alejandro Balde potwierdził chęć kontynuowania kariery w Barcelonie. Defensor jest regularnie łączony z transferem, ale nigdzie się nie wybiera. Jego umowa wygasa w 2028 roku.

Alejandro Balde
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fot. Pressfocus Na zdjęciu: Alejandro Balde

Barcelona przedłuży z nim umowę? Balde nie chce odchodzić

Barcelona skupia się tego lata na transferach do ofensywy. Hansi Flick uważa, że sytuacja kadrowa w defensywie nie wymaga konkretnych ruchów, o ile uda się zatrzymać Joao Cancelo. Ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu, natomiast trwają prace nad transferem definitywnym z Al-Hilal. Szkoleniowiec ma pełne zaufanie do zawodników, którzy obecnie znajdują się w jego drużynie.

Mimo tego, na przestrzeni ostatnich miesięcy nie brakowało doniesień na temat sprzedaży niektórych graczy. W tym gronie znajduje się Alejandro Balde, który ma za sobą słabszy sezon. Swego czasu uchodził za wielki talent i potencjalnie czołowego obrońcę świata, ale jego rozwój wyhamowały kontuzje. Wciąż jest podstawowym zawodnikiem Barcelony, natomiast pojawiają się głosy, że klub mógłby ściągnąć w jego miejsce kogoś lepszego.

Oczywiście byłoby to powiązane z odejściem Balde, a na takowe się nie zapowiada. Wychowanek Barcelony deklaruje swoje przywiązanie do klubu i chęć pozostania na kolejne lata. Wygląda na to, że jest więc chętny na przedłużenie umowy, która wygasa już w 2028 roku.

– Ludzie mówią różne rzeczy, ale Barcelona to mój dom. Jestem tu od 16 lat, prawie całe życie. Chcę tu odnosić sukcesy, moja głowa w pełni skupia się na tej drużynie. Myślę o tym, by zostać tu jeszcze przez wiele lat. Nie chcę odchodzić. Jestem kibicem Barcelony i nigdzie nie będzie mi lepiej – zadeklarował gracz hiszpańskiego giganta.

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