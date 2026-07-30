Man City szuka zmiennika dla Donnarummy. Oto główny kandydat

Manchester City szuka bramkarza, ponieważ James Trafford jest o krok od przejścia do Leeds United. Jak podaje Fabrizio Romano, nowym zmiennikiem Gianluigiego Donnarummy może zostać Geronimo Rulli.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Geronimo Rulli łączony z Manchesterem City

Manchester City jest zmuszony do pozyskania nowego bramkarza, ponieważ James Trafford najprawdopodobniej przeniesie się do Leeds United. Dotychczasowy zmiennik Gianluigiego Donnarummy jest o krok od opuszczenia Etihad Stadium, dlatego władze angielskiego giganta intensywnie pracują nad znalezieniem odpowiedniego następcy. Wzmocnienie pozycji golkipera stało się jednym z priorytetów klubu Premier League podczas letniego okienka transferowego.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, głównym kandydatem do przeprowadzki do zespołu The Citizens jest Geronimo Rulli. Co istotne, sam zawodnik ma być zdecydowany na transfer do Manchesteru City. Angielski potentat musi jeszcze osiągnąć porozumienie z aktualnym pracodawcą bramkarza – Olympique’iem Marsylia – jednak rozmowy między stronami są już na zaawansowanym etapie.

Rulli broni barw francuskiej ekipy od sierpnia 2024 roku, gdy przeniósł się na Stade Velodrome z Ajaksu Amsterdam za około cztery miliony euro. W przeszłości reprezentował również Villarreal, Real Sociedad oraz Montpellier HSC. Co ciekawe, 34-letni Argentyńczyk w latach 2016-2017 był już zawodnikiem Manchesteru City, lecz nie doczekał się debiutu w pierwszym zespole. Teraz liczy na znacznie ważniejszą rolę w ekipie z Etihad Stadium.