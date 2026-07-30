Bobcek z szansą na wielki transfer. Celem topowa liga

Tomas Bobcek w tym okienku niemal na pewno opuści Lechię Gdańsk. Reprezentant Słowacji wzbudza zainteresowanie kolejnego klubu z czołowej europejskiej ligi, o czym informuje Tomasz Włodarczyk.

Kazimierz Koper/ Ball Raw Images/ Alamy Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Bobcek może trafić do Niemiec

Nic nie wskazuje na to, by Tomas Bobcek miał kontynuować karierę w szeregach obecnego pracodawcy. Lechia Gdańsk nie zdołała utrzymać się w Ekstraklasie, a ponadto zmaga się problemami finansowymi. Sprzedaż największej gwiazdy bez wątpienia poprawi sytuację klubu.

Trudno spodziewać się by reprezentant Słowacji, nawet mimo konkretnego zainteresowania zespołu z Ekstraklasy, pozostał w Polsce. Zwłaszcza wobec oferty z Bundesligi. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl przekonuje, że Lechia Gdańsk i Werder Brema prowadzą rozmowy w kwestii transferu 24-latka.

Król strzelców poprzedniego sezonu krajowej elity ma zmienić barwy za kwotę około 10 milionów euro. To właśnie takiej sumy oczekuje spadkowicz, który aż 25% musi przelać na konto poprzedniej drużyny napastnika, a więc MFK Ruzomberok.