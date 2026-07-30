Roma ma nowego snajpera. Bardzo ciekawe wzmocnienie

AS Roma zakontraktowała nowego napastnika, który wejdzie w buty Artema Dovbyka. Na Stadio Olimpico przeprowadził się Santiago Castro.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Oficjalnie: Santiago Castro przeszedł do Romy

AS Roma poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Santiago Castro z Bolonii. 21-letni napastnik pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku. Kwota tej transakcji wyniosła 35 milionów euro. Argentyńczyk wzmocni ofensywę rzymskiego zespołu przed nowym sezonem.

Co ciekawe, w przeciwnym kierunku na podstawie wypożyczenia z opcją wykupu powędrował Artem Dowbyk. Tym samym Castro zajmie miejsce ukraińskiego snajpera w drużynie Giallorossich. Trener ekipy Wilków – Gian Piero Gasperini – liczy, że młody argentyński atakujący będzie miał większy wpływ na grę zespołu niż jego poprzednik, którego ostatni sezon trudno uznać za w pełni udany.

Santiago Castro reprezentował barwy wyżej wspomnianej Bolonii od stycznia 2024 roku, gdy przeniósł się tam z Velezu Sarsfield za ponad 13 milionów euro. W poprzedniej kampanii rozegrał 51 spotkań, zdobył 11 bramek i zanotował 4 asysty. Młodzieżowy reprezentant Argentyny był wcześniej łączony także z Arsenalem oraz Chelsea, jednak ostatecznie wybrał przenosiny do Romy.