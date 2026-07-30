FC Barcelona chce Portugalczyka. Padły nowe informacje

11:51, 30. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Mundo Deportivo

FC Barcelona poważnie rozważa ponowne sprowadzenie Joao Cancelo. Dziennik "Mundo Deportivo" przekazał, że Portugalczyk nadal nie pojawił się na zgrupowaniu Al-Hilal.

Hansi Flick
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fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Joao Cancelo wciąż nie trenuje z Al-Hilal

Przyszłość Joao Cancelo wciąż pozostaje jednym z tematów budzących duże zainteresowanie na rynku transferowym. Według informacji przekazanych przez „Mundo Deportivo”, portugalski obrońca nie pojawił się na przedsezonowym zgrupowaniu Al-Hilal w Austrii. W tle cały czas trwają rozmowy dotyczące jego definitywnego transferu do Barcelony.

Cancelo miał dołączyć do zespołu z Arabii Saudyjskiej w środę po zakończeniu urlopu związanego z udziałem w mistrzostwach świata. Portugalczyk nie pojawił się jednak zgodnie z planem na obozie przygotowawczym. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że Ruben Neves wrócił do drużyny w terminie.

Barcelona od kilku tygodni prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia Portugalczyka na zasadzie transferu definitywnego. Negocjacje mają być prowadzone przy udziale agenta zawodnika Jorge Mendesa, który pomaga w znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony.

Kwota transferu miałaby wynieść około 10 milionów euro. Hansi Flick zaakceptował pomysł sprowadzenia Portugalczyka i liczy, że zawodnik jak najszybciej dołączy do zespołu. 32-latek w rundzie wiosennej był wypożyczony na Camp Nou. Rozegrał 16 meczów w La Liga, zdobył dwie bramki i dorzucił trzy asysty. W katalońskim gigancie Portugalczyk występował także w sezonie 2023/2024. Kontrakt bocznego defensora w saudyjskim klubie obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

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