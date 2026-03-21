Szczęsny z nową rolą w Barcelonie. To kluczowe dla przyszłości

12:13, 21. marca 2026
Jakub Fudali
Wojciech Szczęsny jest liderem szatni Barcelony, a to bardzo docenia Hansi Flick. Jak pisze "AS", może okazać się, że będzie to kluczowy aspekt dla jego przyszłości w klubie.

Obserwuj nas w
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny stał się mentorem w szatni Barcelony

Wojciech Szczęsny w tym sezonie pełni głównie rolę rezerwowego w Barcelonie, choć ostatnio podczas meczu z Newcastle United musiał pojawić się na boisku na kilka minut z powodu urazu Joana Garcii. Już wiadomo jednak, że z Hiszpanem jest wszystko dobrze i Polak znów wróci na ławkę w kolejnym meczu. Niemniej – choć można byłoby uznać, że jest inaczej – pozycja byłego reprezentanta Polski w szatni rośnie, ale w nieco innym kontekście.

Dzisiejszy „AS” pisze bowiem o kompletnie nowej roli Wojciecha Szczęsnego, który stał się teraz jednym z liderów drużyny w szatni. Jego rola ma wykraczać poza kwestie sportowe, co bardzo docenia Hansi Flick. To bardzo dobre wieści.

Wartość Szczęsnego w szatni wykracza daleko poza kwestie czysto sportowe. Jego ludzka natura sprawiła, że stał się swego rodzaju mentorem dla młodszych graczy i cennym wsparciem dla weteranów. Flick docenia obecność Szczęsnego w szatni i jego wpływ na drużyny, a to może być kluczowe dla jego przyszłości w klubie – czytamy na łamach „AS-a”.

Wojciech Szczęsny do tej pory w tym sezonie rozegrał w sumie 10 spotkań i zachował w nich jedno czyste konto. Łącznie dla Dumy Katalonii wystąpił 40 razy. Jego obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

