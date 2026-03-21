Alvarez podjął decyzję ws. transferu do Barcelony. Przekazał ją Atletico

09:02, 21. marca 2026
Jakub Fudali

Julian Alvarez obserwowany jest przez Arsenal i Chelsea, ale on sam poinformował już władze Atletico Madryt, że chce dołączyć do Barcelony. Informacje w tej sprawie przekazał "TEAMtalk".

Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Julian Alvarez to bez dwóch zdań jeden z najlepszych obecnie napastników w Europie, a zatem i na świecie. Argentyńczyk świetnie spisuje się w barach Atletico Madryt oraz w reprezentacji swojego kraju. Nie może więc dziwić, że w ostatnim czasie sporo mówi się o jego przyszłości i potencjalnym transferze.

Przede wszystkim zainteresowana usługami gracza Atletico jest FC Barcelona, która szuka nowego napastnika, a Alvarez jawi się jako jedna z podstawowych opcji. Nie tylko klub ze stolicy Katalonii chce Argentyńczyka, bowiem w proces mocno zaangażowany jest Arsenal oraz Chelsea. Według informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk”, przedstawiciele obu tych klubów bacznie go obserwowali podczas ostatniego meczu z Tottenhamem.

Niemniej Julian Alvarez poinformował już władze Atletico Madryt, że jego wolą jest dołączenie do FC Barcelony. To – jak się wydaje – będzie jednak trudne do realizacji z powodu finansów Dumy Katalonii.

Julian Alvarez w tym sezonie rozegrał w sumie 43 mecze, w których zdobył 17 goli oraz zanotował cztery asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 90 milionów euro. Jego aktualna umowa w klubie wygasa wraz z końcem czerwca 2030 roku.

